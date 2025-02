Doença misteriosa mata mais de 50 pessoas em 48h

Na República Democrática do Congo, uma doença misteriosa matou mais de 50 pessoas em poucas horas. Conforme registros, as vítimas morreram em até 48h após o início dos sintomas. O surto teve início quando três crianças comeram um morcego e faleceram rapidamente. As autoridades de saúde descartaram ebola e outras febres hemorrágicas, mas continuam investigando a origem da doença, que já afetou 419 pessoas.

O que aconteceu no surto

O surto teve início em 21 de janeiro, na cidade de Boloko, no noroeste do país. A Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou que os primeiros casos surgiram após três crianças consumirem carne de morcego. Em menos de dois dias, as crianças faleceram, exibindo sintomas típicos de febre hemorrágica.

De acordo com Serge Ngalebato, diretor médico do Hospital Bikoro, preocupação com o curto intervalo entre o início dos sintomas e as mortes. Na maioria dos casos, as vítimas faleceram em até 48h. Até o momento, as autoridades confirmaram 53 mortes e identificaram 419 pessoas com sintomas da doença. Além disso, em 9 de fevereiro, outro surto foi registrado na cidade de Bomate.

Surtos frequentes e consumo de carne de animais selvagens

A República Democrática do Congo enfrenta surtos frequentes de doenças infecciosas, frequentemente transmitidas de animais para humanos. O consumo de carne de animais selvagens é comum na região, devido à escassez de outras fontes de proteína. A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que os surtos desse tipo aumentaram mais de 60% na última década.

Leia também: Dengue tipo 3 no Espírito Santo: o que você precisa saber