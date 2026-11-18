Mulheres que enfrentam violência ou acumulam responsabilidades de cuidado familiar podem contar com um novo serviço gratuito de saúde mental. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece 100 mil teleatendimentos mensais com psicólogas em todo o Brasil.

A iniciativa integra o programa Acolhe Mais + – Agora Tem Especialistas em Saúde Mental para Mulheres, lançado pelo Ministério da Saúde e pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS).

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O serviço atende mulheres em situação de violência e familiares que cuidam de pessoas com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento ou doenças raras.

Além de facilitar o acesso ao acompanhamento psicológico, a proposta busca acolher mulheres que enfrentam dificuldades para conciliar o cuidado familiar com as próprias necessidades de saúde.

Quem pode receber atendimento psicológico gratuito pelo SUS?

O programa atende dois grupos principais de mulheres:

Mulheres em situação de violência física, psicológica, sexual ou financeira.

Mães, tias, avós, irmãs e outras familiares que cuidam de pessoas com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento ou doenças raras.

A iniciativa considera especialmente a sobrecarga emocional de quem assume responsabilidades contínuas de cuidado.

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), as mulheres concentram 75% do trabalho de cuidado não remunerado no mundo.

Por isso, o programa pretende reduzir barreiras de acesso à assistência psicológica, como falta de tempo e dificuldades de deslocamento.

Como funciona o atendimento psicológico pelo SUS?

O Acolhe Mais + disponibiliza até 10 sessões mensais de atendimento psicológico por paciente.

As consultas acontecem pela internet e contam com psicólogas capacitadas para acolher as mulheres atendidas.

O serviço funciona nos seguintes horários:

Segunda a sexta-feira: das 8h às 20h.

Sábados: das 8h às 14h.

Após o cadastro, a equipe responsável entra em contato em até 24 horas para combinar o dia e o horário da consulta.

Além disso, a plataforma envia lembretes e o link para acessar a sessão virtual.

O atendimento funciona como uma primeira etapa de acolhimento e início do acompanhamento. Depois, o programa prevê articulação com a rede pública de saúde dos estados e municípios.

Como acessar o atendimento psicológico pelo SUS?

As mulheres interessadas podem solicitar o serviço gratuitamente pelo aplicativo Meu SUS Digital.

Confira o passo a passo:

Baixe o aplicativo Meu SUS Digital no celular ou acesse a versão web. Entre na plataforma utilizando sua conta gov.br. Acesse a seção Miniapps. Procure e selecione o serviço Acolhe Mais. Preencha o cadastro disponibilizado pela plataforma da AgSUS. Informe se você enfrenta alguma situação de violência ou atua como cuidadora familiar. Aguarde o contato da equipe responsável, previsto para ocorrer em até 24 horas. Combine o dia e o horário da consulta. Utilize o link enviado pela plataforma para participar do atendimento virtual.

As sessões acontecem nos horários de funcionamento do programa, de segunda-feira a sábado.

Por que o SUS ampliou o atendimento psicológico para mulheres?

A expansão considera o aumento das notificações de violência contra mulheres no Brasil.

Os registros passaram de 167,4 mil em 2015 para 348,5 mil em 2025. Portanto, o crescimento superou 100% em dez anos.

Os dados incluem situações de violência física, psicológica, sexual e financeira.

Outro fator envolve a sobrecarga de familiares que cuidam de pessoas com deficiência ou condições que exigem acompanhamento contínuo.

Muitas dessas mulheres enfrentam dificuldades para reservar tempo para a própria saúde. Além disso, a rotina de cuidados pode limitar o acesso aos serviços presenciais.

O atendimento remoto substitui o acompanhamento presencial?

Não. O teleatendimento funciona como uma porta de entrada para o acolhimento psicológico e o início do acompanhamento.

A proposta prevê integração com a rede pública local de saúde. Dessa maneira, as pacientes poderão ter continuidade do cuidado conforme suas necessidades.

Onde a rede local ainda não oferecer esse atendimento, o Ministério da Saúde prevê manter a assistência remota.

O programa amplia, assim, as possibilidades de acesso à saúde mental, especialmente para mulheres que enfrentam violência ou acumulam responsabilidades familiares.