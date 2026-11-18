SUS oferece 100 mil atendimentos psicológicos mensais para mulheres
Programa Acolhe Mais + oferece 100 mil teleatendimentos psicológicos mensais para mulheres em situação de violência e cuidadoras familiares.
Mulheres que enfrentam violência ou acumulam responsabilidades de cuidado familiar podem contar com um novo serviço gratuito de saúde mental. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece 100 mil teleatendimentos mensais com psicólogas em todo o Brasil.
A iniciativa integra o programa Acolhe Mais + – Agora Tem Especialistas em Saúde Mental para Mulheres, lançado pelo Ministério da Saúde e pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS).Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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O serviço atende mulheres em situação de violência e familiares que cuidam de pessoas com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento ou doenças raras.
Além de facilitar o acesso ao acompanhamento psicológico, a proposta busca acolher mulheres que enfrentam dificuldades para conciliar o cuidado familiar com as próprias necessidades de saúde.
Quem pode receber atendimento psicológico gratuito pelo SUS?
O programa atende dois grupos principais de mulheres:
- Mulheres em situação de violência física, psicológica, sexual ou financeira.
- Mães, tias, avós, irmãs e outras familiares que cuidam de pessoas com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento ou doenças raras.
A iniciativa considera especialmente a sobrecarga emocional de quem assume responsabilidades contínuas de cuidado.
Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), as mulheres concentram 75% do trabalho de cuidado não remunerado no mundo.
Por isso, o programa pretende reduzir barreiras de acesso à assistência psicológica, como falta de tempo e dificuldades de deslocamento.
Como funciona o atendimento psicológico pelo SUS?
O Acolhe Mais + disponibiliza até 10 sessões mensais de atendimento psicológico por paciente.
As consultas acontecem pela internet e contam com psicólogas capacitadas para acolher as mulheres atendidas.
O serviço funciona nos seguintes horários:
- Segunda a sexta-feira: das 8h às 20h.
- Sábados: das 8h às 14h.
Após o cadastro, a equipe responsável entra em contato em até 24 horas para combinar o dia e o horário da consulta.
Além disso, a plataforma envia lembretes e o link para acessar a sessão virtual.
O atendimento funciona como uma primeira etapa de acolhimento e início do acompanhamento. Depois, o programa prevê articulação com a rede pública de saúde dos estados e municípios.
Como acessar o atendimento psicológico pelo SUS?
As mulheres interessadas podem solicitar o serviço gratuitamente pelo aplicativo Meu SUS Digital.
Confira o passo a passo:
- Baixe o aplicativo Meu SUS Digital no celular ou acesse a versão web.
- Entre na plataforma utilizando sua conta gov.br.
- Acesse a seção Miniapps.
- Procure e selecione o serviço Acolhe Mais.
- Preencha o cadastro disponibilizado pela plataforma da AgSUS.
- Informe se você enfrenta alguma situação de violência ou atua como cuidadora familiar.
- Aguarde o contato da equipe responsável, previsto para ocorrer em até 24 horas.
- Combine o dia e o horário da consulta.
- Utilize o link enviado pela plataforma para participar do atendimento virtual.
As sessões acontecem nos horários de funcionamento do programa, de segunda-feira a sábado.
Por que o SUS ampliou o atendimento psicológico para mulheres?
A expansão considera o aumento das notificações de violência contra mulheres no Brasil.
Os registros passaram de 167,4 mil em 2015 para 348,5 mil em 2025. Portanto, o crescimento superou 100% em dez anos.
Os dados incluem situações de violência física, psicológica, sexual e financeira.
Outro fator envolve a sobrecarga de familiares que cuidam de pessoas com deficiência ou condições que exigem acompanhamento contínuo.
Muitas dessas mulheres enfrentam dificuldades para reservar tempo para a própria saúde. Além disso, a rotina de cuidados pode limitar o acesso aos serviços presenciais.
O atendimento remoto substitui o acompanhamento presencial?
Não. O teleatendimento funciona como uma porta de entrada para o acolhimento psicológico e o início do acompanhamento.
A proposta prevê integração com a rede pública local de saúde. Dessa maneira, as pacientes poderão ter continuidade do cuidado conforme suas necessidades.
Onde a rede local ainda não oferecer esse atendimento, o Ministério da Saúde prevê manter a assistência remota.
O programa amplia, assim, as possibilidades de acesso à saúde mental, especialmente para mulheres que enfrentam violência ou acumulam responsabilidades familiares.
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