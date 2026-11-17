Ministério da Saúde autorizou o envio de vacinas a dez Estados para reforçar os estoques e manter a imunização dos grupos prioritários.

O Espírito Santo receberá, assim, cerca de 17 mil doses extras da vacina contra a Covid-19. O Ministério da Saúde autorizou o envio na segunda-feira (16), junto com reforços destinados a outros nove Estados.

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A medida busca, desse modo, ampliar os estoques locais e garantir a continuidade da vacinação dos grupos prioritários. Entre eles, estão crianças menores de cinco anos, gestantes, idosos e pessoas imunocomprometidas.

As doses extras serão enviadas gradualmente, conforme a capacidade de recebimento de cada Estado. Além disso, o reforço complementa as remessas mensais solicitadas pelas secretarias estaduais de Saúde.

Depois de receber os imunizantes, os governos estaduais ficam responsáveis pela distribuição aos municípios.

Quantas doses cada Estado vai receber?

De acordo com o Ministério da Saúde, dez Estados receberão doses adicionais da vacina contra a Covid-19. Confira a quantidade prevista para cada um:

São Paulo: mais de 500 mil doses;

Rio de Janeiro: 350 mil, sendo 150 mil destinadas diretamente à capital;

Minas Gerais: 290 mil;

Rio Grande do Sul: 140 mil;

Paraná: cerca de 50 mil;

Piauí: 20,4 mil;

Alagoas: 20 mil;

20 mil; Mato Grosso do Sul: 18 mil;

Espírito Santo: cerca de 17 mil;

Tocantins: 5 mil.

O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza a vacina Comirnaty, produzida pela Pfizer. De acordo com o Ministério, o imunizante protege contra as cepas em circulação, incluindo a subvariante XFG.



Quantas doses da vacina contra a Covid-19 o Brasil já aplicou?

Neste ano, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 22,9 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Desse total, 7,6 milhões foram aplicadas.

O balanço também aponta redução nos casos graves e nas mortes pela doença em comparação com o mesmo período de 2025.

Em 2026, o Brasil notificou 3.641 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por Covid-19. No mesmo período do ano passado, foram registrados 9.523 casos, uma queda de 62%.

As mortes também diminuíram. O número passou de 1.481, em 2025, para 445 neste ano, redução de 70%.

Quem deve tomar a vacina contra a Covid-19?

A vacinação integra o calendário nacional para crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais.

Além desses grupos, o Ministério da Saúde recomenda a imunização de pessoas com comorbidades e imunocomprometidas, conforme os critérios do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A frequência das doses varia conforme o grupo:

Idosos a partir de 60 anos: uma dose a cada seis meses.

Pessoas imunocomprometidas: uma dose a cada seis meses.

Demais grupos especiais: uma dose por ano.

Gestantes: uma dose a cada gestação.

As crianças de seis meses a menores de cinco anos que ainda não receberam a vacina devem completar o esquema de três doses.

Nesse caso, a segunda aplicação ocorre quatro semanas após a primeira. Já a terceira deve ser administrada oito semanas depois da segunda.

Manter a vacinação atualizada é importante para reduzir o risco de complicações da Covid-19, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.