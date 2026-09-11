Tecnologia hospitalar ganha espaço no cuidado e na segurança do paciente no HIFA

A tecnologia hospitalar e segurança do paciente já fazem parte de praticamente todas as etapas de um atendimento hospitalar. Do agendamento à consulta, dos exames ao acompanhamento após a alta, ferramentas digitais ajudam a organizar informações, reduzir riscos e tornar a assistência mais segura.

Essa transformação esteve no centro das discussões do MV Experience Forum (MEF), realizado em São Paulo. Lideranças da área de Tecnologia da Informação (TI) do Grupo Hifa participaram do encontro, que reuniu profissionais para discutir inovação, tendências do setor e o futuro da saúde digital no Brasil.

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Como a tecnologia pode melhorar o atendimento ao paciente?

Dentro de um hospital, a TI deixou de atuar apenas nos bastidores. Hoje, a área participa diretamente dos processos que influenciam a segurança e a qualidade do atendimento.

Sistemas integrados permitem que diferentes equipes consultem informações de forma rápida e segura. Essa conexão facilita decisões, reduz falhas de comunicação e melhora o acompanhamento de cada etapa do cuidado.

Na prática, o paciente encontra essa tecnologia em situações que muitas vezes passam despercebidas. O autoatendimento na recepção, por exemplo, agiliza a identificação e reduz etapas no atendimento.

A tecnologia também auxilia na conferência de medicamentos administrados no leito. Outros sistemas permitem acompanhar materiais utilizados em procedimentos e acessar exames e laudos de forma digital.

Esses recursos aumentam a rastreabilidade das informações. Com isso, as equipes conseguem acompanhar processos com mais precisão e identificar possíveis riscos com maior rapidez.

Espírito Santo avança na integração de dados de saúde

Um dos assuntos destacados durante o evento foi o avanço do Espírito Santo na interoperabilidade em saúde. O conceito envolve a capacidade de diferentes sistemas compartilharem informações de maneira organizada e segura.

A integração entre hospitais, plataformas digitais e serviços públicos pode facilitar o acesso do paciente aos próprios dados de saúde. Essa conexão também ajuda a reduzir a fragmentação das informações durante a jornada de atendimento.

O aplicativo Minha Saúde ES aparece nesse cenário como uma ferramenta de integração. A proposta amplia o acesso às informações e aproxima o paciente dos próprios dados de saúde.

Para os hospitais, a integração também representa uma oportunidade de melhorar processos. Sistemas que conversam entre si podem reduzir retrabalho, facilitar o compartilhamento de informações e apoiar decisões assistenciais.

Segurança da informação também protege o paciente

Quanto maior o uso de tecnologia na saúde, maior também se torna a necessidade de proteger os dados dos pacientes. Informações de saúde exigem cuidados específicos durante todo o ciclo de atendimento.

Por isso, a transformação digital precisa caminhar junto com regras de segurança, rastreabilidade e controle de acesso. O objetivo consiste em garantir que cada informação chegue às pessoas autorizadas no momento adequado.

No Grupo Hifa, a área de TI afirma trabalhar com essa perspectiva. A instituição busca alinhar suas práticas às normas e às boas práticas de segurança aplicadas à saúde digital.

A tecnologia também precisa acompanhar a evolução dos serviços. Por isso, a atualização dos sistemas e a avaliação de novas ferramentas fazem parte da rotina de uma estrutura hospitalar cada vez mais digital.

Tecnologia sem perder o foco no cuidado

A digitalização não substitui o contato humano no atendimento. O objetivo é oferecer melhores condições para que os profissionais realizem seu trabalho com segurança e tenham acesso às informações necessárias.

Quando os sistemas funcionam de maneira integrada, a tecnologia pode reduzir tarefas burocráticas e facilitar processos. Isso permite que as equipes concentrem mais atenção na assistência.

O avanço da saúde digital, portanto, vai muito além da instalação de novos equipamentos ou programas. Ele envolve conectar informações, proteger dados e tornar a jornada do paciente mais segura.

Nesse cenário, a TI passa a ocupar uma posição estratégica dentro dos hospitais. A inovação ganha sentido quando melhora processos e, principalmente, contribui para um cuidado mais eficiente, seguro e humanizado.

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