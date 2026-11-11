Terapia do riso: veja o que a ciência revela sobre seus benefícios

Rir pode melhorar o humor, aliviar tensões e favorecer o bem-estar. Mas os efeitos dessa reação natural vão além da sensação de alegria. Pesquisas investigam como o riso influencia o organismo e pode ajudar pessoas com determinadas condições de saúde.

Uma das práticas estudadas é a terapia do riso, que combina gargalhadas intencionais, exercícios respiratórios e movimentos corporais. A proposta é estimular o relaxamento e trabalhar respostas físicas e emocionais relacionadas ao bem-estar.

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Os resultados também despertam interesse na área respiratória. Um ensaio clínico identificou melhora da falta de ar em pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) após sessões regulares da técnica.

O que é a terapia do riso e como funciona?

A terapia do riso utiliza gargalhadas provocadas intencionalmente como parte de uma sequência de exercícios. As sessões podem incluir respiração, palmas, vocalizações, movimentos corporais e atividades lúdicas.

Diferentemente de uma risada espontânea, a prática não depende necessariamente de uma piada ou situação engraçada.

A ioga do riso é uma das modalidades que seguem essa proposta. Ela combina gargalhadas deliberadas com técnicas respiratórias e exercícios de relaxamento.

Com a continuidade dos movimentos, a prática busca estimular uma sensação de descontração e favorecer a interação entre os participantes.

Quais são os benefícios do riso para a saúde?

O riso provoca diferentes respostas no organismo. Pesquisas investigam sua relação com o estresse, o funcionamento do sistema nervoso, a imunidade e a saúde cardiovascular.

Entre os efeitos estudados estão:

Bem-estar emocional: a atividade pode favorecer sensações de relaxamento e melhorar o humor.

Estresse: pesquisas investigam alterações no cortisol, hormônio relacionado à resposta do organismo ao estresse.

Sistema imunológico: estudos analisam possíveis relações entre o riso e processos ligados à resposta imunológica.

Saúde cardiovascular: pesquisadores investigam associações entre bom humor, funcionamento circulatório e menor risco cardiovascular.

Convivência social: atividades coletivas podem estimular a interação e fortalecer vínculos entre participantes.

Entretanto, nem todos esses benefícios apresentam o mesmo nível de comprovação científica.

A relação entre riso e saúde cardiovascular, por exemplo, ainda exige investigação. Não está claro se o bom humor reduz diretamente os riscos ou acompanha outros hábitos saudáveis.

Terapia do riso pode ajudar quem tem falta de ar?

Um ensaio clínico apresentado no Congresso da Sociedade Respiratória Europeia investigou os efeitos da técnica em pessoas com DPOC.

A doença pulmonar obstrutiva crônica provoca limitações persistentes no fluxo de ar, dificultando principalmente a respiração.

O estudo reuniu 63 participantes, divididos em três grupos. Um realizou terapia do riso, outro praticou exercícios respiratórios com os lábios semicerrados e o terceiro não participou dessas intervenções.

As duas primeiras equipes realizaram atividades durante 30 minutos, três vezes por semana, ao longo de oito semanas.

Na terapia do riso, os participantes fizeram exercícios lúdicos, vocalizações, palmas, gargalhadas e atividades de relaxamento.

Ao final da pesquisa, os dois grupos que realizaram exercícios apresentaram redução da dificuldade para respirar. Além disso, os pesquisadores identificaram melhora na percepção geral de saúde.

Os resultados também indicaram que a redução da falta de ar permaneceu um mês depois do encerramento das atividades.

Como as gargalhadas podem melhorar a respiração?

Durante uma gargalhada, diferentes músculos envolvidos na respiração entram em atividade.

Esse movimento provoca contrações repetidas da musculatura respiratória e pode favorecer uma expiração mais prolongada.

Na DPOC, as alterações nas vias aéreas dificultam a saída do ar dos pulmões. Por isso, exercícios que ajudam a controlar a expiração fazem parte de estratégias utilizadas no acompanhamento da doença.

Os pesquisadores investigam se a terapia do riso consegue produzir efeitos semelhantes por meio da movimentação muscular e do controle respiratório.

Entretanto, os mecanismos responsáveis pelos resultados ainda não estão totalmente esclarecidos.

Terapia do riso substitui tratamentos de saúde?

Não. Apesar dos resultados promissores, a terapia do riso deve ser entendida como uma prática complementar.

O estudo com pessoas com DPOC identificou benefícios em um grupo relativamente pequeno. Portanto, os resultados não permitem afirmar que a técnica funciona da mesma maneira para todas as pessoas.

Além disso, a prática não substitui medicamentos, tratamentos respiratórios ou outras medidas recomendadas para cada condição.

O riso pode integrar atividades voltadas ao bem-estar e ao relaxamento. Ainda assim, seus efeitos dependem de novas pesquisas para esclarecer os mecanismos e os benefícios em diferentes grupos.