Hospital Evangélico de Cachoeiro reforça campanha de doação de sangue

Ação segue até 28 de novembro e terá Dia D no dia 25, com programação especial para os doadores. Banco de Sangue registra estoques críticos e precisa de voluntários de todos os tipos sanguíneos.

Os estoques de sangue do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) enfrentam uma situação preocupante em novembro. O tipo A negativo está zerado, enquanto outros sete tipos sanguíneos apresentam níveis críticos.

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Para ampliar as doações, o Banco de Sangue iniciou, no dia 3 de novembro, a 21ª campanha em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 25 de novembro. A mobilização segue até o dia 28 e busca incentivar a doação voluntária durante todo o ano.

A campanha também destaca a importância de manter uma frequência nas doações. Conforme Nathália Buzatto, biomédica responsável pela captação de doadores, o Banco de Sangue atende às necessidades do próprio hospital e abastece outras 16 unidades hospitalares do Espírito Santo.

“Chamamos a atenção da população para criar uma rotina periódica e manter a frequência nas doações”, afirma Nathália.

Fonte: Heci l Acervo institucional

Por que o HECI precisa de doações de sangue?

A demanda por sangue permanece constante, principalmente devido à realização de procedimentos de alta complexidade. Entre eles estão cirurgias cardíacas e oncológicas, neurocirurgias, transfusões pediátricas e tratamentos em onco-hematologia.

O atendimento também contempla procedimentos ambulatoriais. Por isso, a disponibilidade de diferentes tipos sanguíneos é fundamental para manter a assistência aos pacientes.

A biomédica também destaca a participação das empresas na mobilização. “Essa também é uma excelente oportunidade para que as empresas se tornem parceiras nessa causa, incentivando seus colaboradores a doarem e contribuírem diretamente para salvar vidas”, completa.

A expectativa do hospital é receber entre 400 e 500 doadores durante a campanha, seguindo o histórico das edições anteriores.

Programação inclui Dia D e homenagens aos doadores

O dia 25 de novembro será o ponto alto da campanha. Os participantes receberão café especial, camisas comemorativas e poderão acompanhar uma apresentação musical.

O Banco de Sangue também homenageará pessoas que contribuem regularmente com a iniciativa. Além disso, a programação prevê atividades em outras datas.

Confira os destaques:

7, 14, 21 e 28 de novembro: atendimento a grupos fidelizados, mediante agendamento, com café especial.

14 de novembro: homenagem ao grupo de doação Salvando Vidas, que receberá certificado de reconhecimento.

25 de novembro: Dia D da campanha, com café especial, entrega de camisas, apresentação musical e homenagens aos doadores.

28 de novembro: encerramento das atividades comemorativas, com café especial e momento de oração com a Igreja Hebrom.

Durante a semana do Dia Nacional do Doador, o hospital também preparará uma recepção especial para quem comparecer ao Banco de Sangue.

Como participar da campanha de doação de sangue?

O HECI reforça que precisa de doadores de todos os tipos sanguíneos. Atualmente, o A negativo está zerado. Já A positivo, AB positivo, AB negativo, B positivo, B negativo, O positivo e O negativo estão em estado crítico.

Para organizar o atendimento, grupos com mais de cinco pessoas precisam agendar a doação.

Veja as informações para participar:

Local: Banco de Sangue do HECI, no prédio ao lado do Hospital Evangélico, no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim.

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h; aos sábados, das 7h às 11h.

Exceções: não há atendimento aos sábados que coincidam com feriados.

Agendamento de grupos com mais de cinco pessoas: necessário.

Informações: telefone (28) 3526-6232.

A campanha segue até 28 de novembro, mas a necessidade de sangue permanece durante todo o ano. Por isso, o hospital incentiva a população a transformar a doação em um hábito solidário e periódico.