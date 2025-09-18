Transtornos mentais afetam 40% médicos brasileiros: veja os sinais e riscos

Conforme um estudo nacional, 39,8% dos médicos brasileiros apresentam transtornos mentais, incluindo ansiedade, depressão e burnout. A pesquisa ouviu mais de dois mil profissionais entre julho e agosto de 2024, mostrando, assim, que a sobrecarga e o estresse no dia a dia da medicina impactam fortemente a saúde mental. Além disso, 3,6% precisaram de internação relacionada a problemas psicológicos, com afastamentos médios de cinco semanas ou mais.

A faixa etária mais afetada está entre 25 e 35 anos, e mulheres lideram os casos. Entre os transtornos, a ansiedade é mais frequente, seguida de depressão e burnout. Muitos profissionais, mesmo diagnosticados, não buscam acompanhamento, revelando o impacto do estigma e da pressão da profissão. Esses dados reforçam a urgência de políticas de prevenção e apoio psicológico dentro das instituições de saúde.

Realidade dos médicos

Os sintomas mais comuns incluem preocupação excessiva, tensão contínua, medo de situações específicas, sensação de desastre iminente e dificuldade em controlar pensamentos repetitivos. Fatores como jornadas longas, sobrecarga de trabalho e ambiente competitivo contribuem diretamente para o desenvolvimento desses transtornos. O estigma em torno da saúde mental também dificulta que médicos procurem ajuda.

A importância do suporte e prevenção

De acordo com especialistas, a saúde mental deve ser considerada essencial nas condições de trabalho da medicina. Programas de acolhimento, políticas de prevenção e acesso facilitado a suporte psicológico podem reduzir o impacto de transtornos emocionais, melhorar a qualidade de vida dos profissionais e aumentar a segurança do paciente. Priorizar o bem-estar dos médicos é fundamental para um sistema de saúde mais humano e eficaz.