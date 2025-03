Trump e HIV: a decisão que pode gerar novo caos

A redução do financiamento dos Estados Unidos no combate à AIDS gerou sérios impactos globais. Winnie Byanyima, diretora executiva do UNAIDS, alertou que, sem o apoio adequado, milhões de vidas estarão em risco. Além disso, os avanços conquistados nas últimas décadas podem ser revertidos. Desde que Donald Trump assumiu a presidência, os EUA interromperam financiamentos fundamentais, como o PEPFAR. Esse programa tem sido responsável, principalmente, pelo tratamento de milhões de pacientes com HIV em diversos países. A falta de recursos pode resultar em aumento drástico de mortes e infecções. Byanyima afirmou que, sem o financiamento, a AIDS pode ressurgir globalmente. Países de baixa renda, como na África, além da Europa Oriental e América Latina, serão os mais afetados.

Ações efetivas do Brasil no combate à AIDS e às ISTs

Enquanto o cenário global enfrenta desafios, o Brasil adota medidas concretas no combate à AIDS e outras ISTs. A Lei nº 13.504/2017 criou a Campanha Dezembro Vermelho, com o objetivo de sensibilizar a população sobre a prevenção do HIV. O Brasil também tem apresentado grandes avanços no tratamento, com 92% dos pacientes em tratamento atingindo status indetectável. Isso significa que esses pacientes não transmitem o vírus e mantêm uma boa qualidade de vida.

O Sistema Único de Saúde (SUS) garante medicamentos gratuitos de primeira linha. Além disso, oferece tecnologias como a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e a Profilaxia Pós-Exposição (PEP). O SUS também atende populações-chave, como pessoas trans e trabalhadores do sexo.

Prevenção e educação: medidas essenciais

O Brasil se destaca na conscientização sobre ISTs. O uso de preservativos e a vacinação contra hepatites virais são fundamentais. O SUS garante acesso gratuito a testes, tratamentos e preservativos. O Dezembro Vermelho reforça a importância do diagnóstico precoce e da prevenção, protegendo mais pessoas ao longo do tempo.

