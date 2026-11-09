Corra: Unimed realiza caminhada gratuita em Cachoeiro; saiba mais
Projeto gratuito da Unimed Sul Capixaba oferece caminhada com orientação profissional para incentivar hábitos saudáveis em Cachoeiro.
Começar a praticar atividade física nem sempre é fácil. A falta de tempo, o sedentarismo e a dificuldade de manter a motivação podem afastar muitas pessoas dos exercícios. Em Cachoeiro de Itapemirim, uma iniciativa gratuita oferece apoio para quem deseja mudar essa realidade.
A Caminhada Orientada, promovida pela Unimed Sul Capixaba, reúne moradores interessados em incluir o movimento na rotina. A atividade acontece na Avenida Beira Rio, com concentração em frente ao Teatro Rubem Braga, e está aberta a toda a população.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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Além de gratuita, a iniciativa oferece acompanhamento de educadores físicos. Os profissionais orientam os participantes durante os exercícios e ajudam cada pessoa a respeitar seu próprio ritmo e suas condições físicas.
Como participar da caminhada gratuita em Cachoeiro?
Os interessados podem comparecer diretamente ao local da atividade e realizar a inscrição com o educador físico responsável.
A concentração ocorre na Avenida Beira Rio, em frente ao Teatro Rubem Braga. Como a iniciativa atende toda a população, não é necessário ser cliente da cooperativa para participar.
Durante os encontros, os educadores físicos acompanham os participantes e orientam a execução dos exercícios. Dessa maneira, cada pessoa pode desenvolver a prática de acordo com suas condições e possibilidades.
Quais atividades fazem parte da programação?
A Caminhada Orientada oferece mais do que percursos a pé. A programação inclui exercícios voltados ao fortalecimento muscular, alongamentos e orientações sobre postura.
Os profissionais também ajudam os participantes a encontrar um ritmo adequado para a caminhada. Além disso, acompanham a evolução de cada pessoa ao longo das atividades.
Esses cuidados ajudam a tornar a prática mais organizada e adequada às necessidades individuais.
Para quem está começando, o acompanhamento profissional também representa uma oportunidade de esclarecer dúvidas sobre a execução dos exercícios e a evolução da atividade física.
Caminhar regularmente ajuda a melhorar a saúde?
A prática regular de atividade física contribui para a prevenção de doenças e para a qualidade de vida. Além disso, movimentar o corpo ajuda a combater o sedentarismo e favorece a manutenção de hábitos saudáveis.
Entretanto, começar não significa realizar exercícios intensos ou percorrer longas distâncias. A regularidade e a escolha de atividades compatíveis com as condições físicas de cada pessoa fazem diferença.
Adriana Sarzedas, da área de Promoção da Saúde da Unimed Sul Capixaba, destaca justamente a importância de tornar o exercício parte da rotina.
Segundo ela, a proposta da caminhada é mostrar que pequenas atitudes podem ajudar na construção de hábitos mais saudáveis. O acompanhamento profissional também cria um ambiente de incentivo e convivência.
Assim, a iniciativa busca facilitar o primeiro passo para quem deseja sair do sedentarismo ou manter uma rotina de exercícios.
Projeto de caminhada existe desde 2013
A Caminhada Orientada integra as ações da Unimed Sul Capixaba voltadas à promoção da saúde e da qualidade de vida.
A iniciativa começou em 2013 e mantém a proposta de incentivar a população a incorporar o movimento ao cotidiano.
Com participação gratuita e orientação de educadores físicos, o projeto oferece uma oportunidade para moradores de Cachoeiro praticarem exercícios em grupo.
Além dos benefícios físicos, a atividade também favorece a convivência e o incentivo coletivo, aspectos que podem ajudar na continuidade do hábito.
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