Corra: Unimed realiza caminhada gratuita em Cachoeiro; saiba mais

Começar a praticar atividade física nem sempre é fácil. A falta de tempo, o sedentarismo e a dificuldade de manter a motivação podem afastar muitas pessoas dos exercícios. Em Cachoeiro de Itapemirim, uma iniciativa gratuita oferece apoio para quem deseja mudar essa realidade.

A Caminhada Orientada, promovida pela Unimed Sul Capixaba, reúne moradores interessados em incluir o movimento na rotina. A atividade acontece na Avenida Beira Rio, com concentração em frente ao Teatro Rubem Braga, e está aberta a toda a população.

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Além de gratuita, a iniciativa oferece acompanhamento de educadores físicos. Os profissionais orientam os participantes durante os exercícios e ajudam cada pessoa a respeitar seu próprio ritmo e suas condições físicas.

Como participar da caminhada gratuita em Cachoeiro?

Os interessados podem comparecer diretamente ao local da atividade e realizar a inscrição com o educador físico responsável.

A concentração ocorre na Avenida Beira Rio, em frente ao Teatro Rubem Braga. Como a iniciativa atende toda a população, não é necessário ser cliente da cooperativa para participar.

Durante os encontros, os educadores físicos acompanham os participantes e orientam a execução dos exercícios. Dessa maneira, cada pessoa pode desenvolver a prática de acordo com suas condições e possibilidades.

Quais atividades fazem parte da programação?

A Caminhada Orientada oferece mais do que percursos a pé. A programação inclui exercícios voltados ao fortalecimento muscular, alongamentos e orientações sobre postura.

Os profissionais também ajudam os participantes a encontrar um ritmo adequado para a caminhada. Além disso, acompanham a evolução de cada pessoa ao longo das atividades.

Esses cuidados ajudam a tornar a prática mais organizada e adequada às necessidades individuais.

Para quem está começando, o acompanhamento profissional também representa uma oportunidade de esclarecer dúvidas sobre a execução dos exercícios e a evolução da atividade física.

Caminhar regularmente ajuda a melhorar a saúde?

A prática regular de atividade física contribui para a prevenção de doenças e para a qualidade de vida. Além disso, movimentar o corpo ajuda a combater o sedentarismo e favorece a manutenção de hábitos saudáveis.

Entretanto, começar não significa realizar exercícios intensos ou percorrer longas distâncias. A regularidade e a escolha de atividades compatíveis com as condições físicas de cada pessoa fazem diferença.

Adriana Sarzedas, da área de Promoção da Saúde da Unimed Sul Capixaba, destaca justamente a importância de tornar o exercício parte da rotina.

Segundo ela, a proposta da caminhada é mostrar que pequenas atitudes podem ajudar na construção de hábitos mais saudáveis. O acompanhamento profissional também cria um ambiente de incentivo e convivência.

Assim, a iniciativa busca facilitar o primeiro passo para quem deseja sair do sedentarismo ou manter uma rotina de exercícios.

Projeto de caminhada existe desde 2013

A Caminhada Orientada integra as ações da Unimed Sul Capixaba voltadas à promoção da saúde e da qualidade de vida.

A iniciativa começou em 2013 e mantém a proposta de incentivar a população a incorporar o movimento ao cotidiano.

Com participação gratuita e orientação de educadores físicos, o projeto oferece uma oportunidade para moradores de Cachoeiro praticarem exercícios em grupo.

Além dos benefícios físicos, a atividade também favorece a convivência e o incentivo coletivo, aspectos que podem ajudar na continuidade do hábito.