Unimed Sul Capixaba conquista Selo ESG Ouro e lidera ranking nacional
Cooperativa capixaba avança da categoria Prata para Ouro e conquista o primeiro lugar nacional entre as Unimeds na avaliação ESG.
A sustentabilidade na área da saúde envolve muito mais do que cuidados ambientais. Ela também considera a responsabilidade social, a ética, a transparência e a qualidade da gestão. Nesse cenário, a Unimed Sul Capixaba conquistou o Selo ESG Unimed na categoria Ouro e alcançou o primeiro lugar entre as Unimeds do Brasil.
A certificação avalia como cooperativas e hospitais próprios do Sistema Unimed incorporam práticas ambientais, sociais e de governança à rotina. Esses critérios ajudam a compreender como as organizações conduzem suas atividades e consideram os impactos de suas decisões sobre as pessoas e a sociedade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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O que é o Selo ESG e o que ele avalia?
O Selo ESG Unimed mede o nível de maturidade das organizações em três dimensões: ambiental, social e governança. A sigla ESG vem do inglês Environmental, Social and Governance, expressão que reúne esses três pilares da sustentabilidade.
Na prática, a avaliação considera, assim, o compromisso com o meio ambiente, as relações com as pessoas e a responsabilidade na administração. Além disso, examina aspectos como ética, transparência e responsabilidade socioambiental.
O processo utiliza referências nacionais e internacionais, entre elas o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) e o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3).
A certificação também funciona como uma ferramenta de gestão. Por meio dela, as organizações identificam oportunidades de melhoria e podem estruturar ações para avançar em sustentabilidade e administração responsável.
O selo possui quatro categorias: Bronze, Prata, Ouro e Diamante. Cada uma corresponde ao desempenho alcançado na avaliação.
Unimed Sul Capixaba avança da Prata para a categoria Ouro
Em 2025, a Unimed Sul Capixaba recebeu o Selo ESG na categoria Prata. Agora, a cooperativa alcançou o nível Ouro e conquistou a primeira posição nacional entre as Unimeds.
A evolução reflete o trabalho conjunto de diferentes áreas da organização, segundo a diretora vice-presidente da cooperativa, Grazielle Grillo.
“Esse reconhecimento é resultado de um trabalho construído por muitas pessoas e que envolve diferentes áreas da cooperativa. Mais do que uma conquista, ele mostra que estamos avançando na forma de cuidar, olhando não apenas para a saúde, mas também para as pessoas, a sociedade e o meio ambiente. É um resultado que nos orgulha e, ao mesmo tempo, reforça a responsabilidade de continuar evoluindo.”
Como as práticas ESG podem impactar a comunidade?
A avaliação amplia a análise sobre a atuação de uma cooperativa de saúde. Afinal, suas responsabilidades não se limitam à assistência médica: também envolvem a relação com a sociedade, a conduta ética e os efeitos de suas decisões.
Nesse contexto, os critérios ESG ajudam a observar como a organização incorpora esses compromissos aos processos internos e à gestão.
Para a comunidade, essa abordagem permite acompanhar a importância que a instituição atribui à responsabilidade socioambiental e à transparência. Entretanto, a conquista do selo, por si só, não comprova resultados específicos na assistência médica.
A passagem da categoria Prata para Ouro marca uma nova etapa para a Unimed Sul Capixaba. Ao mesmo tempo, o reconhecimento reforça o desafio de manter a evolução das práticas ambientais, sociais e de governança ao longo dos próximos anos.
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