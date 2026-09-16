Unimed Sul Capixaba homenageia clientes no Dia do Cliente

O Dia do Cliente, celebrado em 15 de setembro, ganhou um significado especial para alguns beneficiários da Unimed Sul Capixaba. A cooperativa preparou uma homenagem para reconhecer pessoas que acompanham sua trajetória e fazem parte de sua história.

Com cerca de 104,5 mil beneficiários, a Unimed Sul Capixaba está presente em 30 municípios do Sul do Espírito Santo. A cooperativa oferece serviços de saúde e também desenvolve iniciativas voltadas à promoção da saúde e ao bem-estar.

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A ação destacou histórias de clientes que mantêm uma relação de longa data com a cooperativa. Entre os homenageados está Neuzany Garcia, beneficiária há 34 anos. Ao receber a homenagem, ela falou sobre a importância da assistência em diferentes momentos de sua vida.

“Sou muito privilegiada. A Unimed é tudo. Senão, como eu ia fazer? Eu não teria condição nem de ter assistência. Tudo que eu precisei, eu tive”, afirmou.

Homenagem valoriza histórias construídas ao longo dos anos

Para a Unimed Sul Capixaba, a iniciativa buscou reconhecer a confiança dos beneficiários e a relação construída durante décadas. A diretora vice-presidente da cooperativa, Grazielle Grillo, destacou o papel dos clientes nessa trajetória:

“Os nossos clientes estão no centro do nosso trabalho. Por isso, o Dia do Cliente é uma oportunidade de olhar para essas histórias e agradecer pela confiança construída ao longo dos anos”, afirmou.

Conforme Grazielle, reconhecer os beneficiários também significa valorizar a própria história da cooperativa.

A homenagem reforça uma relação que vai além da utilização dos serviços de saúde. Para clientes que permanecem por muitos anos na cooperativa, essa trajetória acompanha diferentes fases da vida.

Unimed Sul Capixaba atua em 30 municípios

A cooperativa mantém atuação regional no Sul do Espírito Santo e reúne cerca de 104,5 mil beneficiários. Além da assistência à saúde, a Unimed Sul Capixaba realiza ações relacionadas à prevenção de doenças, qualidade de vida e bem-estar.

Nesse contexto, datas como o Dia do Cliente também criam oportunidades para aproximar a cooperativa das pessoas que utilizam seus serviços. A homenagem aos beneficiários de longa data destaca justamente esse vínculo. Ao reconhecer essas histórias, a iniciativa valoriza pessoas que acompanham a evolução da cooperativa ao longo dos anos.

A ação do Dia do Cliente, portanto, transforma uma data do calendário comercial em um momento de reconhecimento para quem construiu parte dessa trajetória junto à Unimed Sul Capixaba.

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