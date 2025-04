Vacina contra a Covid-19: veja os esquemas vacinais

O Ministério da Saúde atualizou suas recomendações sobre a vacina contra a Covid-19, indicando que a imunização deve ser realizada anualmente para grande parte da população. Desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, o Brasil já enfrentou mais de 710 mil mortes devido à doença, o que reforça, assim, a importância da vacinação contínua.

A vacina de Covid-19 no Brasil

Com os avanços na medicina, as vacinas contra a Covid-19 se tornaram seguras e eficazes. Elas são autorizadas de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e passam por rigorosos testes de qualidade pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), da Fundação Oswaldo Cruz. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina deve fazer parte, anualmente, da caderneta de vacinação de boa parte da população.

Esquemas de vacinação recomendados

O esquema vacinal varia conforme a faixa etária e a condição de saúde. Veja as orientações:

Crianças (6 meses a 5 anos):

Podem ser vacinadas com dois esquemas: Duas doses da vacina Moderna (Spikevax), com intervalo de 4 semanas entre elas. Três doses da vacina Pfizer (Comirnaty), com intervalos de 4 e 8 semanas entre as doses.

Idosos (60 anos ou mais):

Devem tomar duas doses anuais, com intervalo de 6 meses, independentemente do número de doses anteriores.

Gestantes:

Recebem uma dose da vacina a cada gestação, independentemente de doses anteriores.

Grupos especiais (imunocomprometidos):

Devem tomar três doses iniciais, com intervalos de 4 e 8 semanas, e depois uma dose a cada 6 meses.

População geral (5 a 59 anos):

Pessoas que nunca foram vacinadas devem tomar, principalmente, pelo menos uma dose da vacina. Aqueles que já completaram o esquema vacinal primário e não pertencem a grupos prioritários não precisam de doses adicionais no momento.

Importância da vacina de Covid-19

Em síntese, a vacinação é uma medida fundamental para proteger a saúde pública e prevenir a disseminação da Covid-19. Dessa forma, a cada ano, as doses de reforço ajudam a manter a imunidade da população, especialmente em grupos mais vulneráveis. O Ministério da Saúde reforça que todas as vacinas aplicadas no Brasil são seguras e eficazes, contribuindo para a proteção de todos.