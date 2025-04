Vacina contra gripe: resolva suas dúvidas em 12 perguntas e respostas

A vacina contra a gripe é essencial e deve ser tomada anualmente, principalmente, para proteger os grupos mais vulneráveis. Neste ano, o Ministério da Saúde iniciou, em 7 de abril, a campanha nacional de imunização. Ela visa proteger crianças, gestantes, idosos e profissionais da saúde contra as principais variantes do vírus influenza. A seguir, as dúvidas mais comuns sobre a vacinação.

1. Quais são as cepas da vacina contra a gripe?

A vacina deste ano é trivalente, ou seja, protege contra três cepas: H1N1 e H3N2 (influenza A) e a cepa B. Essas são as variantes esperadas para circular no inverno.

2. Qual a diferença entre a vacina do SUS e a das clínicas privadas?

A principal diferença é o público-alvo. No SUS, a vacinação é gratuita para grupos prioritários, enquanto nas clínicas privadas qualquer pessoa pode se vacinar. Além disso, as clínicas oferecem a vacina quadrivalente, que protege contra duas linhagens da influenza B.

Conforme Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), há alguns anos, essa cobertura extra representava cerca de 20% a mais de proteção, mas o cenário mudou.

3. Qual o custo da vacina nas clínicas particulares?

Nas clínicas particulares, a vacina custa entre R$ 100 e R$ 120, em média.

4. A vacina protege contra todas as variantes da gripe?

Sim, ela protege contra as cepas H1N1, H3N2 e B, que são as mais comuns neste inverno.

5. Posso pegar gripe mesmo tomando a vacina?

Não! A vacina é feita com vírus inativado, incapaz de causar gripe. Ela estimula o corpo a produzir anticorpos, preparando-o para defender-se caso entre em contato com o vírus real.

6. Preciso tomar a vacina novamente este ano, mesmo se tomei no ano passado?

Sim, a vacinação precisa ser renovada anualmente, pois o vírus da gripe muda a cada ano. A proteção dura cerca de seis meses, por isso é importante se vacinar todos os anos.

7. Quem pode tomar a vacina gratuita no SUS?

A vacina é destinada a grupos prioritários, como crianças, gestantes, idosos e profissionais de saúde. O objetivo é proteger aqueles com maior risco de desenvolver formas graves da doença.

8. Quem não faz parte do grupo prioritário pode se vacinar? Vale a pena pagar?

Sim. A vacina é eficaz em todas as idades e ajuda a prevenir complicações graves da gripe. Vale a pena investir na imunização para evitar doenças e complicações.

9. Crianças e gestantes podem tomar a vacina?

Sim. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes fazem parte do público-alvo e devem ser vacinadas. A vacina é contraindicada apenas para crianças menores de 6 meses.

10. Posso tomar a vacina contra a gripe junto com outras vacinas?

Sim, você pode tomar a vacina da gripe junto com outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação, sem risco de interferência.

11. Quais os efeitos colaterais da vacina?

A vacina é segura, mas pode causar efeitos leves, como dor no local da aplicação, febre e mal-estar. Esses efeitos são temporários e ocorrem em cerca de 20% das pessoas vacinadas.

12. Tomei a vacina e ainda fiquei gripado. A vacina falhou?

Não necessariamente. A vacina reduz o risco de formas graves da gripe, mas não garante imunidade total. Além disso, o que pode ter ocorrido é uma infecção por outro tipo de vírus respiratório, como resfriado ou sinusite, que não é prevenido pela vacina. De acordo com Kfouri, “Muita gente faz confusão. Ficou doente não porque pegou realmente gripe, mas porque é um resfriado, sinusite […] nem toda doença respiratória é gripe”.

A imunização contra a gripe é, assim, um passo importante para proteger sua saúde, especialmente durante a temporada de inverno. Vacine-se e ajude a prevenir a propagação da doença.

