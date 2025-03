Vacina contra Mpox: saiba mais sobre ela

Um estudo publicado na revista The Lancet Infectious Diseases revelou que a vacina Imvanex (Jynneos) atinge 84% de eficácia contra a mpox com apenas uma dose. No entanto, essa proteção se mostrou insuficiente para pessoas vivendo com HIV, que precisam de duas doses para uma imunização adequada.

Alta eficácia da vacina

Pesquisadores do hospital universitário Universitätsmedizin Berlin analisaram os efeitos da vacina e constataram que uma dose única protege 84% dos vacinados contra a mpox. Conforme Leif Erik Sander, líder do estudo, esse índice sugere que a segunda dose pode elevar ainda mais a proteção.

Imunização em pessoas com HIV

Embora a vacina funcione bem para a maioria, pessoas com HIV não alcançam a mesma resposta imunológica com apenas uma dose. Por isso, especialistas recomendam que esse grupo receba as duas doses para garantir uma proteção eficaz contra a infecção.

Distribuição da vacina no Brasil

O Brasil já iniciou a vacinação de grupos prioritários. No Rio Grande do Sul, autoridades distribuíram 1.388 doses para pessoas vivendo com HIV/Aids, incluindo homens cisgêneros, travestis e mulheres trans com baixa imunidade. O esquema prevê duas doses, com um intervalo de um mês entre elas.

Cobertura vacinal ainda baixa

Apesar dos esforços, a cobertura vacinal entre pessoas com HIV continua baixa. Um estudo nacional revelou que apenas 18,3% desse grupo recebeu a vacina contra a mpox. Para ampliar a imunização, profissionais de saúde recomendam ações de busca ativa e campanhas informativas.

Vacina nacional em desenvolvimento

O Brasil avança na produção de uma vacina própria contra a mpox. A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, lidera o projeto para garantir autossuficiência e fortalecer a resposta a surtos futuros.

A vacina contra a mpox demonstra alta eficácia com uma dose, mas pessoas com HIV precisam do esquema completo. A ampliação da vacinação e o desenvolvimento de imunizantes nacionais são essenciais para controlar a doença, proteger a população e evitar novos surtos.

