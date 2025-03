Vai um gole de água com limão? Saiba mais sobre essa moda

O hábito de consumir água com limão pela manhã tem ganhado popularidade, principalmente por seus potenciais benefícios à saúde. Essa prática simples pode ser uma forma eficaz de iniciar o dia hidratado, mas o que realmente acontece no corpo quando ingerimos essa bebida diariamente?

Benefícios para a saúde

O limão é uma fruta rica em vitamina C, antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Além disso, a acidez do limão facilita a digestão de alimentos gordurosos, contribuindo para o controle do peso. Segundo a nutricionista Beatriz Fausto, o limão, seja puro ou diluído em água, é altamente benéfico para o organismo.

A água com limão pode ser consumida em diferentes momentos, como ao acordar, ainda em jejum, ou antes das refeições principais. O consumo diário é ideal para obter os benefícios, sendo recomendada a mistura de metade de um limão espremido com 200 mL de água.

Quatro benefícios principais

Fortalece o sistema imunológico

A vitamina C do limão ajuda o corpo a combater infecções causadas por vírus e bactérias, fortalecendo as defesas naturais. Melhora a digestão

A água com limão estimula a produção de enzimas digestivas, ativando o pâncreas e melhorando a digestão de lipídios, carboidratos e proteínas. Melhora o humor

Devido às suas propriedades ansiolíticas, o limão pode reduzir a ansiedade e melhorar o bem-estar geral. Contribui para a hidratação

Além de hidratar o corpo, a água com limão pode ajudar a diminuir dores de cabeça e regular o funcionamento intestinal.

Cuidados e contraindicações

Embora seja benéfica, a água com limão deve ser consumida com moderação. Pessoas com gastrite, refluxo ou úlceras devem evitar a bebida devido à sua acidez. Além disso, a ingestão excessiva pode afetar o esmalte dental, por isso é fundamental fazer uso consciente.

Embora a água com limão tenha diversos benefícios, é importante lembrar que não é uma solução milagrosa para emagrecimento. A perda de peso depende, sobretudo, de uma alimentação balanceada e controle de calorias.

Essa simples prática, quando usada corretamente, pode ser uma aliada à saúde, mas sempre com a orientação de um profissional.

