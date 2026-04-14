Samilla Figueira explicitou como a integração no SUS agiliza o acesso à saúde no ES

O Simpósio de Saúde – Guaçuí 2026 retorna com foco em soluções aplicáveis. Nesse contexto, Samilla Coelho Figueira apresenta estratégias sobre integração no SUS/ES. Além disso, o evento conecta teoria e prática. Assim, amplia a capacidade de decisão dos gestores. Não desperdice a chance de participar de um grande e significativo encontro como esse.

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A palestrante construiu carreira na saúde pública. Inicialmente, formou-se em Serviço Social. Em seguida, especializou-se em Políticas Públicas. Posteriormente, conquistou certificação em Lean Six Sigma.

Desde 2014, atua na Secretaria de Estado da Saúde do ES. Atualmente, exerce função estratégica na região sul. Dessa forma, contribui para a qualificação da gestão.

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Dessa forma, Guaçuí se consolida como polo de inovação. Por isso, atrai profissionais e estudantes. O evento ocorre nos dias 14 e 15 de abril de 2026, no Centro de Eventos de Guaçuí. A participação é gratuita e inclui certificação.

O paciente e o SUS

O paciente busca solução rápida e eficiente. No entanto, o sistema enfrenta falhas de fluxo. Por isso, a integração da saúde no SUS ganha destaque. Atualmente, a Atenção Primária acolhe o cidadão. Em seguida, a regulação organiza o acesso. Ao mesmo tempo, a atenção especializada resolve demandas específicas. Assim, o sistema precisa atuar de forma conectada.

Quando ocorre falha na integração, surgem filas. Consequentemente, o diagnóstico atrasa. Além disso, o tratamento se complica. Portanto, integrar serviços deixa de ser escolha. Torna-se uma exigência da gestão moderna.

Regulação do acesso organiza e qualifica o atendimento

A regulação direciona o paciente com precisão. Dessa forma, evita encaminhamentos desnecessários. Além disso, otimiza recursos disponíveis. Por outro lado, falhas estruturais criam gargalos. Nesse cenário, o sistema perde eficiência.

Diante disso, gestores adotam protocolos claros. Ao mesmo tempo, investem em tecnologia. Assim, ampliam a transparência. Consequentemente, o paciente percorre um fluxo mais ágil. Portanto, a regulação eficiente sustenta a integração.

Integração melhora resultados e reduz custos

Primeiramente, o atendimento se torna mais rápido. Em seguida, o diagnóstico ganha precisão. Com isso, o tratamento ocorre no tempo certo. Como resultado, o paciente sofre menos. Paralelamente, o sistema reduz custos evitáveis. Dessa maneira, a integração fortalece o SUS. Assim, garante acesso digno e resolutivo. Portanto, todos os envolvidos se beneficiam.or. Assim, reduz gargalos e amplia a resolutividade. Consequentemente, garante cuidado mais huma

Seminário sobre autismo amplia inclusão

O evento também apresenta o I Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista. Assim, amplia o debate com responsabilidade. Ao mesmo tempo, promove empatia e escuta qualificada. Portanto, fortalece práticas inclusivas.

Serviço

Data: 14 e 15 de abril

Local: Centro de Eventos – Guaçuí-ES

Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-guaCuI-2026—simpOsio-de-ciEncia-e-tecnologia-na-saUde/3365925

Com base em informações do Grupo Folha do Caparaó.