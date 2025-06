Veja os alimentos funcionais que promovem saúde

Adotar alimentos funcionais no dia a dia fortalece o corpo, melhora a imunidade e reduz o risco de doenças crônicas. Esses alimentos, ricos em fibras, antioxidantes e compostos bioativos, oferecem, desse modo, benefícios além da nutrição básica.

Conforme a Anvisa, alimentos funcionais devem apresentar efeitos positivos quando consumidos regularmente, sem necessidade de supervisão médica. Eles atuam, dessa forma, no metabolismo, na proteção celular e na prevenção de inflamações.

Benefícios comprovados para a saúde

De acordo com os estudos, os alimentos retardam o envelhecimento, reduzem o colesterol, ajudam no controle da glicose e equilibram a flora intestinal. Mesmo com rotina agitada, é possível incorporá-los, assim, por meio de escolhas conscientes em refeições e lanches rápidos.

Conheça 9 alimentos funcionais

1. Chá verde – Possui catequinas e flavonoides com ação antioxidante, anti-inflamatória e termogênica.

2. Iogurtes – Ricos em probióticos, melhoram a saúde intestinal e combatem constipações.

3. Cúrcuma – Ajuda nas dores articulares, controla o diabetes e trata inflamações.

4. Linhaça – Gera saciedade e auxilia no emagrecimento.

5. Tomate – Contém licopeno, que combate os radicais livres.

6. Alho – Reduz triglicerídeos e atua como anti-inflamatório.

7. Sardinha – Rica em ômega-3, protege o coração e reduz o LDL.

8. Feijão-preto – Regula a glicose e reduz o colesterol.

9. Aveia – Contém beta-glucana, que evita picos glicêmicos.

Variedade é essencial

Incluir esses ingredientes no cardápio fortalece o organismo, mas não substitui uma alimentação variada. Equilibrar os grupos alimentares, respeitar as particularidades do corpo e contar com a orientação de um nutricionista garantem melhores resultados.