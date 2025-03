Veja passo a passo para retirar remédios na Farmácia Popular

Em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde anunciou uma grande mudança: todos os medicamentos oferecidos pelo Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) passaram a ser totalmente gratuitos. Anteriormente, os remédios eram vendidos com descontos de até 90%. Agora, qualquer pessoa pode retirar medicamentos essenciais sem custos. A seguir, confira o passo a passo para acessar o programa e garantir os medicamentos de forma simples e rápida.

Passo 1: Encontre uma farmácia credenciada

O primeiro passo é localizar uma farmácia credenciada ao programa. O símbolo do Farmácia Popular identifica essas farmácias, que pode ser facilmente reconhecido. Além disso, é possível acessar a página do programa no portal do Ministério da Saúde para consultar os estabelecimentos participantes.

Passo 2: Apresente os documentos necessários

Ao chegar à farmácia, você deve apresentar alguns documentos obrigatórios:

Um documento oficial com foto, como RG ou CNH;

O número do CPF;

A receita médica válida, tanto de serviços públicos (SUS) quanto particulares.

Passo 3: Exigências específicas para certos medicamentos

Para retirar fraldas geriátricas, é necessário ser maior de 60 anos ou ter deficiência (PcD). Além disso, é preciso apresentar um laudo médico com a Classificação Internacional de Doenças (CID). Caso representantes legais retirem medicamentos para pacientes acamados, será necessário, principalmente, apresentar documentos do paciente e comprovar a representação legal, por meio de procuração ou sentença judicial.

Passo 4: Distribuição de absorventes higiênicos

O programa Dignidade Menstrual distribui absorventes gratuitamente para pessoas de 10 a 59 anos, desde que atendam a critérios específicos de renda ou se encontrem em situação de vulnerabilidade social. Para isso, estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) é básico, e as condições de elegibilidade incluem, por exemplo, ter renda familiar per capita baixa ou ser estudante da rede pública de ensino.

Medicamentos disponíveis na Farmácia Popular

O programa oferece medicamentos gratuitos para o tratamento de diversas condições, como:

Asma : Brometo de ipratrópio, Beclometasona, Salbutamol.

: Brometo de ipratrópio, Beclometasona, Salbutamol. Diabetes : Metformina, Glibenclamida, Insulina.

: Metformina, Glibenclamida, Insulina. Hipertensão : Atenolol, Losartana, Enalapril.

: Atenolol, Losartana, Enalapril. Osteoporose : Alendronato de sódio.

: Alendronato de sódio. Parkinson: Carbidopa + Levodopa.

A fim de garantir o acesso a medicamentos essenciais para sua saúde, totalmente sem custos, siga esses passos.

