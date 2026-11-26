Exposição prolongada a ameaças mantém o cérebro em estado de alerta e pode prejudicar a concentração, as emoções e a tomada de decisões.

A violência contra as mulheres deixa marcas que vão além das consequências físicas. Viver sob ameaças, medo e agressões constantes também pode afetar o funcionamento do cérebro e comprometer diferentes atividades do organismo.

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A exposição prolongada a situações de violência pode prejudicar a memória, a concentração, o sono e a capacidade de tomar decisões. Além disso, aumenta a vulnerabilidade a problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT).

O tema ganha destaque em 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. A data chama atenção para os impactos das agressões e para a necessidade de proteger a saúde física e emocional das vítimas.

Como a violência constante afeta o funcionamento do cérebro?

Quando uma pessoa enfrenta uma ameaça, o cérebro ativa mecanismos de defesa para preparar o organismo para reagir. Nesse processo, a amígdala, região relacionada ao reconhecimento do perigo, participa da resposta ao medo.

Ao mesmo tempo, o organismo libera substâncias como adrenalina, noradrenalina e cortisol. Esses hormônios e neurotransmissores ajudam a preparar o corpo para situações de ameaça.

Consequentemente, o coração acelera, os músculos ficam tensos e a atenção se concentra nos possíveis perigos.

Em situações pontuais, essa reação ajuda na sobrevivência. Entretanto, quando a violência mantém a pessoa sob ameaça constante, o organismo pode permanecer em estado prolongado de alerta.

Com isso, os mecanismos de proteção passam a interferir em atividades importantes para o equilíbrio físico e emocional.

Quais funções cerebrais podem ser prejudicadas?

O estresse prolongado pode afetar diferentes regiões cerebrais responsáveis pela memória, pelas emoções e pelo controle do comportamento.

Três estruturas merecem atenção:

Amígdala: participa do processamento do medo e da identificação de ameaças.

Hipocampo: atua na memória e na aprendizagem.

Córtex pré-frontal: participa do planejamento, do controle dos impulsos e da tomada de decisões.

Quando o estresse se torna crônico, o funcionamento dessas regiões pode sofrer alterações.

Assim, a pessoa pode apresentar dificuldade para lembrar informações, manter a concentração e avaliar situações antes de tomar decisões.

O que é carga alostática?

A carga alostática representa o desgaste biológico acumulado pelo organismo quando precisa se adaptar continuamente a situações adversas.

Em outras palavras, o corpo utiliza mecanismos de defesa para enfrentar o estresse. Porém, quando essa resposta permanece ativa por muito tempo, pode provocar sobrecarga.

Esse processo ajuda a explicar por que a exposição prolongada à violência pode afetar diferentes funções do organismo.

Como a violência interfere no sono e na saúde mental?

O estado constante de alerta também pode prejudicar o descanso. Mesmo durante a noite, a sensação de ameaça pode dificultar o relaxamento e comprometer a qualidade do sono.

Além disso, o sono participa da recuperação do organismo e da consolidação das memórias. Portanto, dormir mal pode agravar dificuldades de atenção e concentração.

As consequências também podem alcançar a saúde mental. A exposição prolongada à violência está associada a maior ocorrência de:

Ansiedade;

Depressão;

Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT);

Alterações persistentes do sono;

Dificuldades de concentração e memória.

Entretanto, nem todas as mulheres expostas à violência desenvolvem transtornos psiquiátricos. A resposta depende de fatores biológicos, psicológicos e sociais, além das experiências anteriores.

Por que o medo pode continuar depois que a violência termina?

O fim de uma situação de violência não significa que o cérebro deixe imediatamente de reagir às ameaças.

Algumas mulheres continuam apresentando medo, hipervigilância e dificuldades emocionais mesmo depois de deixarem o ambiente de risco.

A hipervigilância é um estado de atenção excessiva a possíveis perigos. Nesse contexto, sons, gestos, ambientes ou situações que lembram experiências traumáticas podem desencadear respostas de medo.

Isso acontece porque o cérebro pode associar determinados estímulos ao perigo, mesmo quando eles não representam uma ameaça real.

Portanto, essas reações não significam fraqueza emocional ou falta de controle. Elas podem refletir alterações nos mecanismos de processamento do medo e de regulação das emoções.

Como tratar os efeitos psicológicos da violência?

O acompanhamento psicológico e psiquiátrico pode ajudar mulheres que enfrentam consequências emocionais da violência.

O tratamento busca reduzir o sofrimento, controlar sintomas e recuperar a qualidade de vida. Dependendo de cada situação, também pode promover a recuperação de transtornos relacionados ao trauma.

Entretanto, o processo nem sempre acontece rapidamente. Cada pessoa apresenta necessidades e respostas diferentes ao acompanhamento.

Além do tratamento, a proteção contra novas agressões representa uma medida fundamental. Interromper a exposição à violência ajuda a reduzir a continuidade das situações de ameaça.

A prevenção também precisa começar na infância, com ações de proteção, educação e enfrentamento das diferentes formas de violência.

A violência contra as mulheres, portanto, não deve ser compreendida apenas pelas consequências físicas. Seus efeitos podem alcançar o cérebro, o comportamento e a saúde mental, reforçando a importância do acolhimento, da proteção e do acesso ao atendimento especializado.