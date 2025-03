Vitamina B1 – saiba como lidar com a deficiência dela

Joana sempre teve energia de sobra, mas ultimamente sentia um cansaço incomum. Pequenos esquecimentos e uma irritabilidade constante começaram a afetar sua rotina. Uma consulta ao nutricionista revelou o problema: deficiência de vitamina B1. Mas, afinal, por que essa vitamina é tão essencial?

A vitamina B1, também chamada de tiamina, age diretamente na transformação dos alimentos em energia. Sem ela, o corpo não aproveita bem carboidratos, gorduras e proteínas. Além disso, seu papel vai além do metabolismo. A tiamina mantém o coração saudável, fortalece o sistema nervoso e melhora a concentração e a memória.

De acordo com a nutricionista Fernando Castro a B1 participa do ciclo de Krebs, processo que gera ATP, a principal fonte de energia das células. “Essa vitamina também auxilia na transmissão de sinais entre neurônios, impactando diretamente a função cerebral”, destaca.

Quando os níveis dessa vitamina caem, os sintomas aparecem rápido. Entre os primeiros sinais, estão fadiga, irritabilidade e falta de apetite. Em casos mais graves, a deficiência pode levar ao Beribéri, uma doença que afeta músculos e coração, e à síndrome de Wernicke-Korsakoff, que compromete a memória e o equilíbrio.

Conforme a nutricionista Marília Peres, alguns fatores aumentam o risco da deficiência. “O consumo excessivo de álcool, dietas restritivas e doenças intestinais podem impedir a absorção da tiamina”, alerta.

A boa notícia é que a alimentação fornece, principalmente, boas quantidades dessa vitamina. Entre os principais alimentos estão:

Vale lembrar que o cozimento excessivo reduz os níveis de B1 nos alimentos. Portanto, o ideal é consumir esses ingredientes de forma equilibrada e com preparos que preservem seus nutrientes.

Algumas pessoas correm maior risco de desenvolver deficiência de vitamina B1. Antes de tudo, entre elas estão:

A nutricionista Marília reforça que exames regulares ajudam a identificar precocemente a deficiência de B1. “O check-up anual é essencial para garantir equilíbrio nutricional e prevenir problemas de saúde”, recomenda.

Se você sente fadiga constante ou percebe sinais de déficit de vitamina B1, busque orientação profissional. Pequenas mudanças na alimentação fazem toda a diferença na saúde e na qualidade de vida.

