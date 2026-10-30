Vitamina C: conheça os benefícios e os alimentos ricos no nutriente
A vitamina C fortalece a imunidade, participa da produção de colágeno e melhora a absorção do ferro. Saiba onde encontrá-la e como evitar a deficiência.
A vitamina C desempenha funções importantes no organismo, desde a defesa imunológica até a cicatrização de feridas. Como o corpo humano não produz esse nutriente, precisamos obtê-lo diariamente por meio da alimentação.
Também conhecida como ácido ascórbico, a vitamina contribui para a formação do colágeno, melhora a absorção do ferro e protege as células contra danos oxidativos. Além disso, participa de processos essenciais para a manutenção da saúde.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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Por isso, incluir frutas, legumes e verduras no cardápio ajuda a atender às necessidades diárias. No entanto, vale entender quais alimentos oferecem esse nutriente, como aproveitar seus benefícios e quais sinais podem indicar deficiência.
Para que serve a vitamina C no organismo?
A vitamina C participa de diferentes processos fundamentais para o funcionamento do corpo. Embora muitas pessoas associem esse nutriente apenas à prevenção de gripes e resfriados, suas funções vão além da imunidade.
Entre os principais benefícios, destacam-se:
- Defesa imunológica: contribui para o funcionamento adequado do sistema imunológico, que protege o organismo contra agentes infecciosos.
- Produção de colágeno: participa da formação dessa proteína, importante para a pele, as gengivas, os vasos sanguíneos e a cicatrização.
- Absorção de ferro: melhora o aproveitamento do ferro presente em alimentos de origem vegetal, contribuindo para a prevenção da deficiência desse mineral.
- Proteção celular: atua como antioxidante, ajudando a neutralizar os radicais livres, moléculas que podem causar danos às células.
- Saúde cardiovascular: participa de processos relacionados à proteção celular e pode contribuir para a saúde dos vasos sanguíneos.
Além disso, a vitamina C participa da síntese de neurotransmissores, substâncias que permitem a comunicação entre as células nervosas. Dessa forma, também integra processos relacionados ao funcionamento do cérebro.
Entretanto, consumir vitamina C não garante proteção contra doenças específicas. Uma alimentação equilibrada deve fazer parte de um conjunto de hábitos saudáveis.
Quais alimentos são ricos em vitamina C?
Frutas, legumes e verduras estão entre as principais fontes desse nutriente. Por isso, variar os alimentos ao longo do dia ajuda a manter uma ingestão adequada.
Confira algumas opções para incluir nas refeições:
Frutas
- Acerola;
- Goiaba;
- Laranja;
- Kiwi;
- Caju;
- Morango;
- Limão;
- Amora e framboesa.
Legumes e verduras
- Pimentão;
- Brócolis;
- Couve;
- Tomate;
- Espinafre;
- Rúcula.
A quantidade de vitamina C varia conforme o alimento, a porção e as condições de armazenamento. Além disso, o calor e o contato prolongado com a água podem reduzir parte do nutriente.
Portanto, consumir frutas frescas e incluir vegetais crus, quando apropriado, ajuda a preservar a vitamina C. No preparo de legumes, prefira métodos que utilizem menos água e reduzam o tempo de cozimento.
Quais são os sinais de falta de vitamina C?
A deficiência de vitamina C pode provocar cansaço, fraqueza e dores musculares. Também pode prejudicar a cicatrização e favorecer o sangramento das gengivas.
Quando a falta se torna grave e prolongada, pode causar escorbuto, uma doença que compromete a formação do colágeno. Entre suas manifestações estão alterações nas gengivas, hematomas e dificuldade de cicatrização.
Além disso, a deficiência pode contribuir para a anemia, especialmente porque a vitamina C favorece a absorção do ferro de origem vegetal.
Esses sintomas, porém, não confirmam a falta do nutriente. Outras condições podem provocar manifestações semelhantes. Por isso, procure um serviço de saúde se apresentar sinais persistentes.
É melhor consumir vitamina C pelos alimentos ou suplementos?
Na maioria dos casos, uma alimentação variada oferece vitamina C suficiente para atender às necessidades do organismo. Assim, frutas, legumes e verduras devem ser a principal fonte desse nutriente.
Embora o corpo elimine parte do excesso pela urina, isso não significa que doses elevadas sejam sempre inofensivas. Suplementos em grandes quantidades podem provocar desconforto gastrointestinal e aumentar o risco de cálculos renais em pessoas suscetíveis.
Por esse motivo, a suplementação deve considerar as necessidades individuais e a orientação de um profissional de saúde.
Manter uma alimentação diversificada é uma medida prática para obter vitamina C e outros nutrientes importantes. Afinal, o equilíbrio alimentar contribui para a saúde de forma mais ampla do que o consumo isolado de vitaminas.
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