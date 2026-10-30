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Vitamina C: conheça os benefícios e os alimentos ricos no nutriente

A vitamina C fortalece a imunidade, participa da produção de colágeno e melhora a absorção do ferro. Saiba onde encontrá-la e como evitar a deficiência.

A foto alude à vitamina C
Fonte: Magnific

A vitamina C desempenha funções importantes no organismo, desde a defesa imunológica até a cicatrização de feridas. Como o corpo humano não produz esse nutriente, precisamos obtê-lo diariamente por meio da alimentação.

Também conhecida como ácido ascórbico, a vitamina contribui para a formação do colágeno, melhora a absorção do ferro e protege as células contra danos oxidativos. Além disso, participa de processos essenciais para a manutenção da saúde.

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Por isso, incluir frutas, legumes e verduras no cardápio ajuda a atender às necessidades diárias. No entanto, vale entender quais alimentos oferecem esse nutriente, como aproveitar seus benefícios e quais sinais podem indicar deficiência.

Para que serve a vitamina C no organismo?

A vitamina C participa de diferentes processos fundamentais para o funcionamento do corpo. Embora muitas pessoas associem esse nutriente apenas à prevenção de gripes e resfriados, suas funções vão além da imunidade.

Entre os principais benefícios, destacam-se:

  • Defesa imunológica: contribui para o funcionamento adequado do sistema imunológico, que protege o organismo contra agentes infecciosos.
  • Produção de colágeno: participa da formação dessa proteína, importante para a pele, as gengivas, os vasos sanguíneos e a cicatrização.
  • Absorção de ferro: melhora o aproveitamento do ferro presente em alimentos de origem vegetal, contribuindo para a prevenção da deficiência desse mineral.
  • Proteção celular: atua como antioxidante, ajudando a neutralizar os radicais livres, moléculas que podem causar danos às células.
  • Saúde cardiovascular: participa de processos relacionados à proteção celular e pode contribuir para a saúde dos vasos sanguíneos.

Além disso, a vitamina C participa da síntese de neurotransmissores, substâncias que permitem a comunicação entre as células nervosas. Dessa forma, também integra processos relacionados ao funcionamento do cérebro.

Entretanto, consumir vitamina C não garante proteção contra doenças específicas. Uma alimentação equilibrada deve fazer parte de um conjunto de hábitos saudáveis.

Quais alimentos são ricos em vitamina C?

Frutas, legumes e verduras estão entre as principais fontes desse nutriente. Por isso, variar os alimentos ao longo do dia ajuda a manter uma ingestão adequada.

Confira algumas opções para incluir nas refeições:

Frutas

  • Acerola;
  • Goiaba;
  • Laranja;
  • Kiwi;
  • Caju;
  • Morango;
  • Limão;
  • Amora e framboesa.

Legumes e verduras

  • Pimentão;
  • Brócolis;
  • Couve;
  • Tomate;
  • Espinafre;
  • Rúcula.

A quantidade de vitamina C varia conforme o alimento, a porção e as condições de armazenamento. Além disso, o calor e o contato prolongado com a água podem reduzir parte do nutriente.

Portanto, consumir frutas frescas e incluir vegetais crus, quando apropriado, ajuda a preservar a vitamina C. No preparo de legumes, prefira métodos que utilizem menos água e reduzam o tempo de cozimento.

Quais são os sinais de falta de vitamina C?

A deficiência de vitamina C pode provocar cansaço, fraqueza e dores musculares. Também pode prejudicar a cicatrização e favorecer o sangramento das gengivas.

Quando a falta se torna grave e prolongada, pode causar escorbuto, uma doença que compromete a formação do colágeno. Entre suas manifestações estão alterações nas gengivas, hematomas e dificuldade de cicatrização.

Além disso, a deficiência pode contribuir para a anemia, especialmente porque a vitamina C favorece a absorção do ferro de origem vegetal.

Esses sintomas, porém, não confirmam a falta do nutriente. Outras condições podem provocar manifestações semelhantes. Por isso, procure um serviço de saúde se apresentar sinais persistentes.

É melhor consumir vitamina C pelos alimentos ou suplementos?

Na maioria dos casos, uma alimentação variada oferece vitamina C suficiente para atender às necessidades do organismo. Assim, frutas, legumes e verduras devem ser a principal fonte desse nutriente.

Embora o corpo elimine parte do excesso pela urina, isso não significa que doses elevadas sejam sempre inofensivas. Suplementos em grandes quantidades podem provocar desconforto gastrointestinal e aumentar o risco de cálculos renais em pessoas suscetíveis.

Por esse motivo, a suplementação deve considerar as necessidades individuais e a orientação de um profissional de saúde.

Manter uma alimentação diversificada é uma medida prática para obter vitamina C e outros nutrientes importantes. Afinal, o equilíbrio alimentar contribui para a saúde de forma mais ampla do que o consumo isolado de vitaminas.

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Formada em Letras e Direito, com especialização em Linguística, Literatura e Publicidade & Propaganda. Possui experiência em Gestão Pública e Pedagógica. Atua na editoria de Saúde e Bem-Estar do AQUINOTICIAS.COM, na plataforma Viva Vida.

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