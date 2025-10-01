Viva a menopausa e o climatério sem tabu: veja como

O climatério e a menopausa estão ganhando mais atenção, porque afetam a saúde física e mental da mulher. Além disso, os avanços científicos e o debate aberto permitem falar sobre essa fase de forma mais clara. Hoje, muitas mulheres atravessam essa transição em plena vida profissional, cuidando da família e de si mesmas. Por isso, compreender os impactos hormonais é essencial para garantir qualidade de vida.

Apesar de ainda existirem tabus, discutir esses temas ajuda a identificar sintomas, prevenir problemas de saúde e encontrar estratégias de bem-estar. Informações claras ajudam a diferenciar climatério, período de transição com alterações hormonais e sintomas variados, da menopausa, marcada pela interrupção definitiva da menstruação e fim da fase reprodutiva.

Diferença entre climatério e menopausa

Climatério: fase de transição, antes e depois da menopausa, que dura em média sete anos; pode gerar ondas de calor, alterações de humor, ansiedade e diminuição da libido.

fase de transição, antes e depois da menopausa, que dura em média sete anos; pode gerar ondas de calor, alterações de humor, ansiedade e diminuição da libido. Menopausa: fim definitivo da menstruação, geralmente entre 45 e 55 anos; a queda hormonal impacta ossos, pele, cabelo e metabolismo.

Como manter qualidade de vida em cada fase

Alimentação equilibrada: reduza frituras, açúcar e bebidas alcoólicas; prefira frutas, vegetais, proteínas magras e fibras. Atividade física regular: exercícios aeróbicos, musculação e alongamentos ajudam a controlar peso, melhorar humor e fortalecer ossos. Sono de qualidade: crie rotina de descanso, evite telas antes de dormir e mantenha ambiente escuro e silencioso. Saúde mental: pratique meditação, mindfulness ou terapia; compartilhe experiências com amigas e familiares. Acompanhamento médico: consulte ginecologista, endocrinologista ou nutricionista para monitorar hormônios e prevenir doenças.

Falar sobre menopausa e climatério é essencial para quebrar tabus, gerar identificação e estimular mulheres a cuidarem da própria saúde. Ao adotar hábitos saudáveis, é possível atravessar essa fase com mais equilíbrio físico e emocional, mantendo bem-estar e autonomia.