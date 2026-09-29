Viva Vida estreia História Viva e aproxima História e Saúde
O Viva Vida prepara o História Viva, quadro que relacionará História e Saúde ao contar a evolução da medicina e dos medicamentos.
O Viva Vida prepara uma novidade para o último trimestre de 2026: o História Viva, novo quadro que vai explorar a relação entre História e Saúde.
A proposta amplia a presença audiovisual da plataforma de saúde e bem-estar do Aqui Notícias. O novo conteúdo se soma ao podcast, aos reels e às chamadas já produzidas pelo Viva Vida.
Leia também – Setembro Verde: idosos também podem doar órgãos em vida
O História Viva parte de uma perspectiva diferente. Ao recuperar acontecimentos e transformações da medicina, o quadro pretende mostrar como conhecimentos, tratamentos e medicamentos chegaram ao presente.
Assim, História e Saúde passam a dialogar em uma narrativa que combina informação, memória e curiosidade. O formato também abre espaço para contar como diferentes momentos ajudaram a transformar a maneira de cuidar da saúde.
O que será o História Viva?
O História Viva vai abordar a evolução da medicina e dos medicamentos ao longo do tempo. A proposta busca apresentar essa trajetória de forma acessível e conectada ao cotidiano.
A história da saúde reúne descobertas, mudanças de conceitos e novas formas de prevenção e tratamento. Conhecer esse percurso ajuda a compreender melhor algumas práticas que fazem parte da vida contemporânea.
Com linguagem audiovisual, o quadro amplia as possibilidades editoriais do Viva Vida. Em vez de apenas acompanhar a atualidade, o público também poderá conhecer histórias que ajudam a explicar o presente.
A novidade integra a expansão planejada para o último trimestre de 2026. Dessa maneira, a plataforma amplia seus formatos sem abandonar a proposta de informar sobre saúde e bem-estar.
História e Saúde em uma narrativa leve e bem pesquisada
O História Viva vai transformar temas históricos da medicina em narrativas leves, claras e fáceis de acompanhar. A proposta busca, dessa forma, despertar curiosidade sem abrir mão da informação.
Cada episódio partirá de pesquisa séria para apresentar descobertas, mudanças e personagens que ajudaram a transformar os cuidados com a saúde. Assim, o público poderá compreender fatos complexos de maneira simples, interessante e próxima do cotidiano.
Karina Peixoto está à frente da comunicação visual
A apresentação do podcast do Viva Vida conta com Karina Peixoto, formada em Propaganda e Publicidade e especialista em Marketing clínico-hospitalar.
Sua atuação reúne comunicação, saúde e produção de experiências. Além do trabalho no podcast, Karina participa de eventos relacionados às novidades do setor, como a Hospitalar e o Prointec.
Ela também organiza eventos e atua como cerimonialista. Em outra frente, desenvolve trabalhos de ambientação e sinalização para clínicas e hospitais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726