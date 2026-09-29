Viva Vida estreia História Viva e aproxima História e Saúde

O Viva Vida prepara uma novidade para o último trimestre de 2026: o História Viva, novo quadro que vai explorar a relação entre História e Saúde.

A proposta amplia a presença audiovisual da plataforma de saúde e bem-estar do Aqui Notícias. O novo conteúdo se soma ao podcast, aos reels e às chamadas já produzidas pelo Viva Vida.

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O História Viva parte de uma perspectiva diferente. Ao recuperar acontecimentos e transformações da medicina, o quadro pretende mostrar como conhecimentos, tratamentos e medicamentos chegaram ao presente.

Assim, História e Saúde passam a dialogar em uma narrativa que combina informação, memória e curiosidade. O formato também abre espaço para contar como diferentes momentos ajudaram a transformar a maneira de cuidar da saúde.

O que será o História Viva?

O História Viva vai abordar a evolução da medicina e dos medicamentos ao longo do tempo. A proposta busca apresentar essa trajetória de forma acessível e conectada ao cotidiano.

A história da saúde reúne descobertas, mudanças de conceitos e novas formas de prevenção e tratamento. Conhecer esse percurso ajuda a compreender melhor algumas práticas que fazem parte da vida contemporânea.

Com linguagem audiovisual, o quadro amplia as possibilidades editoriais do Viva Vida. Em vez de apenas acompanhar a atualidade, o público também poderá conhecer histórias que ajudam a explicar o presente.

A novidade integra a expansão planejada para o último trimestre de 2026. Dessa maneira, a plataforma amplia seus formatos sem abandonar a proposta de informar sobre saúde e bem-estar.

História e Saúde em uma narrativa leve e bem pesquisada

O História Viva vai transformar temas históricos da medicina em narrativas leves, claras e fáceis de acompanhar. A proposta busca, dessa forma, despertar curiosidade sem abrir mão da informação.

Cada episódio partirá de pesquisa séria para apresentar descobertas, mudanças e personagens que ajudaram a transformar os cuidados com a saúde. Assim, o público poderá compreender fatos complexos de maneira simples, interessante e próxima do cotidiano.

Karina Peixoto está à frente da comunicação visual

A apresentação do podcast do Viva Vida conta com Karina Peixoto, formada em Propaganda e Publicidade e especialista em Marketing clínico-hospitalar.

Sua atuação reúne comunicação, saúde e produção de experiências. Além do trabalho no podcast, Karina participa de eventos relacionados às novidades do setor, como a Hospitalar e o Prointec.

Ela também organiza eventos e atua como cerimonialista. Em outra frente, desenvolve trabalhos de ambientação e sinalização para clínicas e hospitais.

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