Setembro Verde: idosos também podem doar órgãos em vida

A idade, sozinha, não impede uma pessoa idosa de se tornar doadora viva de órgãos. Inclusive, idosos podem ser doadores vivos de órgãos, desde que cumpram os critérios médicos. A decisão depende, principalmente, de uma avaliação completa da saúde.

No Brasil, pessoas vivas podem doar um dos rins, parte do fígado, parte da medula óssea ou parte dos pulmões. A compatibilidade sanguínea também entra na avaliação.

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Entretanto, a equipe responsável precisa analisar cuidadosamente as condições de quem pretende doar. Afinal, a pessoa doadora não apresenta uma doença que exija o transplante.

Por isso, o processo busca proteger sua saúde e, ao mesmo tempo, verificar se o órgão oferece boas condições para o receptor.

Idosos podem ser doadores vivos de órgãos?

Sim. A idade avançada não representa, por si só, uma contraindicação para a doação em vida.

No entanto, o envelhecimento pode aumentar a ocorrência de hipertensão, diabetes, alterações cardiovasculares e problemas na função dos rins.

Por isso, pessoas com mais de 60 anos costumam passar por uma investigação ainda mais detalhada antes da decisão.

A equipe avalia o histórico de saúde, doenças anteriores, exames laboratoriais, funcionamento dos rins, coração e outros aspectos relevantes.

Além disso, exames de imagem ajudam a verificar as condições do órgão que poderá ser transplantado.

O que a avaliação considera?

A equipe precisa confirmar se a cirurgia apresenta riscos aceitáveis para quem pretende doar. Também deve verificar se a pessoa consegue manter uma boa condição de saúde após a retirada do órgão ou de parte dele.

Assim, a decisão não depende apenas da idade. O estado geral de saúde, a expectativa de vida e a função dos órgãos entram na análise.

O órgão destinado ao transplante também passa por avaliação. A equipe verifica suas condições e a perspectiva de funcionamento após o procedimento.

Quem pode doar um órgão em vida?

A legislação brasileira permite a doação entre parentes de até quarto grau e entre cônjuges sem necessidade de autorização judicial.

Quando não existe esse grau de parentesco, a doação também pode ocorrer. Nesse caso, porém, a legislação exige autorização judicial.

O processo ainda precisa respeitar o caráter voluntário da decisão. A avaliação busca assegurar que a pessoa compreenda os riscos e participe da escolha de forma livre.

Quais órgãos podem ser doados em vida?

Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa viva pode doar:

um dos rins;

parte do fígado;

parte da medula óssea;

parte dos pulmões.

A possibilidade depende das condições clínicas do doador, da compatibilidade e das características do transplante.

Cada situação exige uma avaliação individual. Portanto, a existência de um órgão que pode ser doado não significa que qualquer pessoa possa realizar o procedimento.

Por que a avaliação fica mais cuidadosa depois dos 60?

Com o avanço da idade, aumentam as chances de surgirem condições que podem elevar os riscos de uma cirurgia.

Hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e alterações renais, por exemplo, podem interferir na segurança da doação. Por isso, a equipe pode solicitar exames de sangue e urina, testes para avaliar a função renal, exames de imagem e avaliação cardiovascular.

A análise também considera se a pessoa conseguirá permanecer saudável depois da retirada do órgão. Dessa forma, o objetivo não consiste apenas em verificar se existe compatibilidade. A prioridade envolve preservar a saúde de quem doa e oferecer boas condições para quem recebe.

Como está o cenário dos transplantes no Brasil?

Em 2025, o Brasil registrou 4.335 doadores efetivos, segundo dados do Sistema Nacional de Transplantes. A taxa chegou a 20,3 doadores por milhão de habitantes, o maior índice registrado até então. Mesmo assim, 49,4 mil pessoas aguardavam um transplante no país, de acordo com os dados apresentados pelo sistema.

Nesse contexto, a doação em vida representa uma das possibilidades dentro da política de transplantes. Porém, ela sempre depende de avaliação individual e dos critérios estabelecidos para cada procedimento.

O que o Setembro Verde reforça?

A campanha Setembro Verde amplia a discussão sobre doação e transplantes e ajuda a esclarecer dúvidas sobre o processo.

No caso da doação em vida, uma das informações importantes envolve a idade. Ter mais de 60 anos não significa exclusão automática.

Por outro lado, a idade também não garante que uma pessoa esteja apta a doar. A decisão depende de uma investigação detalhada sobre sua saúde.

Assim, cada caso precisa considerar os riscos para quem doa, as condições do órgão e as necessidades de quem espera pelo transplante.

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