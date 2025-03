Você sabe como está a saúde do Papa hoje?

O Vaticano divulgou, na manhã desta quarta-feira (5), informações sobre a saúde do Papa. Ele passou a noite bem e permanece estável. Com 88 anos, o pontífice segue em tratamento para pneumonia bilateral em Roma, Itália. De acordo com o boletim médico, ele dormiu tranquilamente e acordou por volta das 8h, demonstrando, assim, boa recuperação.

Saúde do Papa – últimas informações

Na segunda-feira (3), Francisco enfrentou dois episódios de insuficiência respiratória aguda, causados por um acúmulo significativo de muco endobrônquico e broncoespasmo. Dessa forma, o pontífice foi submetido à aspiração do muco e precisou de ventilação mecânica não invasiva para estabilizar sua condição. Felizmente, no dia seguinte, terça-feira (4), ele permaneceu estável, sem febre e sem novas crises respiratórias, demonstrando uma recuperação constante. O Papa seguiu colaborando com o tratamento e permaneceu alerta, conforme informado pelo Vaticano.

Mensagem para a Campanha da Fraternidade 2025

Além das atualizações sobre sua saúde, o Papa Francisco também enviou uma mensagem importante para a Campanha da Fraternidade 2025, cujo tema será “Fraternidade e Ecologia Integral”. Esse evento, promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), ocorrerá em Brasília, e o pontífice elogiou a escolha do tema ecológico. Em sua mensagem, datada de 11 de fevereiro de 2025, o Papa destacou a relevância de aumentar a conscientização sobre a crise climática, deixando claro o compromisso da Igreja com a preservação ambiental.

