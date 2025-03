Preta Gil e as próximas ações contra o câncer. Acompanhe

Apesar das complicações do câncer colorretal, Preta Gil aproveitou o Carnaval de Salvador. A cantora, que passou por uma cirurgia de 21 horas em dezembro de 2024 para a remoção de tumores no abdômen e a colocação de uma bolsa de colostomia permanente, demonstrou energia e felicidade, celebrando o momento ao lado de sua família.

O câncer colorretal: o que é

De acordo com especialistas, o câncer colorretal se refere a tumores que afetam o cólon ou reto. Esse tipo de câncer é tratável e, na maioria dos casos, curável quando detectado precocemente, antes de se espalhar para outros órgãos. Agora, ela se prepara para novos procedimentos com foco na remissão do câncer.

Na maior parte dos casos, os tumores começam a partir de pólipos, lesões benignas que se formam na parede interna do intestino grosso. A melhor forma de prevenção é a remoção desses pólipos antes que se tornem malignos.

Sintomas do câncer colorretal

Os sintomas do câncer colorretal podem variar bastante, e muitas vezes são discretos nas fases iniciais. Os sinais mais comuns incluem:

Alterações no hábito intestinal: diarreia, prisão de ventre ou mudanças na consistência das fezes. Sangramento retal: sangue nas fezes ou no papel higiênico. Dor abdominal: cólicas, sensação de plenitude ou distensão abdominal. Perda de peso inexplicada: emagrecimento sem causa aparente. Cansaço extremo e fraqueza: fadiga persistente. Anemia: resultado de sangramentos ocultos no trato digestivo.

Tratamentos do câncer colorretal

O tratamento do câncer colorretal depende, principalmente, do estágio da doença e das condições gerais do paciente. As opções mais comuns incluem:

Cirurgia: Nos casos iniciais, a remoção do tumor pode ser suficiente. Dependendo da localização, pode ser necessário retirar parte do intestino. Quimioterapia: Usada para reduzir tumores antes da cirurgia ou para eliminar células cancerígenas remanescentes após a remoção do tumor. Radioterapia: Embora não seja frequentemente aplicada, pode ser usada para reduzir tumores ou aliviar sintomas, especialmente nas áreas próximas ao reto. Imunoterapia e Terapias-alvo: Em casos avançados ou com recidiva, essas terapias mais inovadoras podem reforçar a resposta imunológica ou atacar células cancerígenas específicas.

O caso de Preta Gil

A cantora continua a enfrentar o câncer com coragem e o apoio de sua família, mantendo uma atitude positiva em sua recuperação. A nova etapa do tratamento vai acontecer a partir de abril, em Nova York. De acordo com a cantora, o tratamento nos Estados Unidos acontecerá com medicamentos inovadores, que estão em fase final. Antes disso, no entanto, ela seguirá com sua recuperação no Brasil: os pontos da cirurgia devem ser retirados em duas semanas, e o pós-operatório inclui sessões de fisioterapia para recondicionamento e fortalecimento, além do uso de medicamentos para o controle da dor.

