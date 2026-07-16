Gripe no inverno: veja os sinais de alerta e quando procurar atendimento médico

Com a chegada de julho, tradicionalmente considerado um dos meses mais frios do ano, aumenta a circulação de vírus respiratórios e, consequentemente, os casos de influenza, além de agravos como bronquite e crises asmáticas. As temperaturas mais baixas favorecem a permanência das pessoas em ambientes fechados e com pouca ventilação, o que facilita a transmissão de doenças respiratórias.

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De acordo com o Ministério da Saúde a influenza é uma infecção viral que afeta o sistema respiratório e costuma provocar sintomas como febre, dor de garganta, tosse, dores no corpo, dor de cabeça, calafrios e cansaço. Em crianças, também podem ocorrer episódios de vômito e diarreia. Embora muitos casos apresentem evolução favorável, a doença pode causar complicações, principalmente em idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com doenças crônicas.

O coordenador do Pronto Atendimento Adulto da Unimed Sul Capixaba, João Henrique Mucelini, explica que é importante observar a intensidade e a duração dos sintomas. “A gripe costuma surgir de forma repentina, com febre e dores no corpo mais intensas do que as observadas em resfriados comuns. Sinais como falta de ar, dificuldade para respirar, febre persistente e piora do estado geral merecem atenção e podem indicar a necessidade de avaliação médica, ressalta.

Ele destaca que entre as principais medidas de prevenção estão a vacinação anual contra a influenza, a higienização frequente das mãos, a manutenção de ambientes ventilados e a adoção da etiqueta respiratória, cobrindo nariz e boca ao tossir ou espirrar. “Pessoas com sintomas gripais também devem evitar contato próximo com indivíduos mais vulneráveis, reduzindo o risco de transmissão”.

Nas crianças, os cuidados precisam ser redobrados. A coordenadora do Pronto Atendimento Infantil da Unimed Sul Capixaba, Micheline Carari, explica que os vírus respiratórios costumam ter maior impacto nessa faixa etária, especialmente nos menores de cinco anos. “Os pais devem ficar atentos a sinais como respiração acelerada, esforço para respirar, sonolência excessiva, recusa alimentar e redução da ingestão de líquidos. Esses sintomas podem indicar uma evolução mais importante do quadro e justificam atendimento imediato”.

O período também costuma registrar aumento das crises de bronquite e asma, já que o ar frio pode funcionar como gatilho para o agravamento dessas condições. Além disso, infecções virais podem desencadear crises respiratórias em pessoas que já possuem predisposição ou diagnóstico prévio dessas doenças.

Para casos leves, a Unimed Sul Capixaba disponibiliza o PA Digital, 24 horas por dia, para clientes dos públicos adulto e infantil, serviço que oferece orientação médica por teleatendimento. A ferramenta permite que clientes com sintomas iniciais recebam avaliação, esclareçam dúvidas e obtenham direcionamento adequado sem necessidade de deslocamento. A iniciativa contribui para reduzir a circulação desnecessária em unidades de saúde e garante mais agilidade no cuidado.

O atendimento pode ser acessado pelo aplicativo Unimed Cliente, pelo site da Unimed Sul Capixaba ou por meio da assistente virtual Isa, no WhatsApp (28) 2101-6255. Os clientes também podem acompanhar, em tempo real, o tempo estimado de espera nos Prontos Atendimentos Adulto e Infantil por meio do painel digital disponível no site da cooperativa, facilitando a escolha do atendimento mais adequado para cada situação.