Anchieta realiza ações para celebrar aniversário de 444 anos de fundação

Anchieta celebra 444 anos de fundação no próximo dia 15 de agosto. E para comemorar a data, a Prefeitura de Anchieta, por meio da Gerência Municipal de Comunicação Social, irá realizar várias ações virtuais nas plataformas oficiais e no site. Tudo foi preparado para festejar uma data importante para o povo do município.

Até o dia 15 agosto serão realizadas várias postagens contanto um pouco da história, além de enquetes, textos e outras interações para informar, envolvendo a participação dos internautas.

Sendo uma das cidades mais antigas do Brasil, Anchieta iniciou sua fundação em 15 de agosto de 1579. O início da construção do Santuário Nacional de Anchieta é considerado pelos historiadores como o marco. O povo de Anchieta é formado por diversas etnias, entre elas indígenas, africanos e europeus.

Gerência Municipal de Comunicação Social elaborou um logotipo para celebrar a passagem. A imagem foi embasada em elemento da iconografia da cidade, com traços que rementem a arquitetura, riquezas naturais e na história secular.

Datas importantes para a cidade de Anchieta:

12 de agosto – Data de assinatura da lei Estadual que eleva a Vila de Benevente à cidade, no ano de 1887 (Lei nº 6, de 12/08/1887).

15 de agosto – Fundação de Anchieta, com base no início da construção da igreja, hoje Santuário Nacional de Anchieta – 15 de agosto de 1579.

02 de dezembro – Em 1887, foi o dia em que a lei de elevação à cidade da Vila de Benevente foi oficializada em ata na Câmara Municipal, sendo reconhecida pelos vereadores e pela população da época.