Anchieta terá horário especial durante Copa do Mundo feminina

Para fomentar a prática esportiva, especialmente para o público feminino, e na busca por igualdade entre homens e mulheres, a Prefeitura de Anchieta decretou o funcionamento das repartições públicas em horário especial durante a Copa do Mundo de Futebol feminino.

Foi estipulado que segunda-feira (24) e a quarta-feira (2), datas de jogos da Seleção Brasileira, o funcionamento a partir de 12h. Mas, para os serviços de saúde e para a Guarda Municipal, não haverá esta alteração e o funcionamento destes órgãos continuará normal.

As escolas municipais adotarão o novo horário, mas elas farão uma reorganização do calendário para que as mudanças durante a copa não afetem o ano letivo. Agora é torcer pela Seleção Brasileira e comemorar a cada vitória das meninas do Brasil.