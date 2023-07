Anchieta terá programação para Dia Internacional de Conservação

A prefeitura de Anchieta preparou um dia inteiro de ações para marcar o Dia Internacional de Conservação de Manguezais, nesta quarta-feira (26). Haverá limpeza do mangue, roda de conversa na comunidade e atividades para os alunos da escola Rosalino Simões, em Chapada do Á.

A programação é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Seman) e a equipe de Educação Ambiental começa as atividades às 9h, com palestra para os alunos. Em seguida, os estudantes vão participar da dinâmica “A Rede da Vida” – quando cada um vai representar um ser do ecossistema do manguezal para reconhecer a importância da preservação de todos. Este evento será somente para os alunos da escola Rosalino Simões, em Chapada do Á.

A participação é livre para quem quiser durante a limpeza do mangue de Novo Horizonte, a partir das 14h. O ponto de partida será a ponte Cônego Barros. Segundo a coordenadora da equipe de Educação Ambiental Cibele Keneicik, além da limpeza do mangue, haverá conscientização dos moradores do entorno.

Para finalizar, a partir das 18h haverá mais atividades na sede da Associação de Moradores de Chapada do Á: roda de conversa com moradores e associação de catadores de caranguejo intitulada “Nós queremos te ouvir”; apresentação do documentário “Morte e vida no mangue, o berço da cultura capixaba” e do documentário “Vida no mangue”.