Após críticas em filme de Xuxa, Marlene Mattos defende seu “jeito de ser”

A produção Xuxa, o Documentário já está dando o que falar. Na série documental, cujo primeiro episódio estreou no dia 13 (quinta-feira), a rainha dos baixinhos promete detalhar a difícil relação com Marlene Mattos, sua ex-empresária.

As duas chegaram a se reencontrar após 19 anos para um episódio especial, em que Marlene admitiu que a apresentadora “era marionete em sua mão”. O trecho já divulgado repercutiu nas redes sociais, com fortes críticas a Mattos.

Em curta postagem no Instagram, a ex-empresária de Xuxa se pronunciou sobre a polêmica. “Você pode ter resultados ou desculpas, não os dois”, afirma. “É o meu jeito de ser”.

O Estadão já resumiu o primeiro capítulo de Xuxa: O Documentário e contou aqui tudo que é revelado no episódio.

