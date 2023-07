Atletas de Kung Fu buscam ajuda para participarem de Brasileiro

Depois de representarem o município de Iúna, no estadual de Kung Fu Wushu, os atletas Adson Silva e Nathã Torezani estão classificados para participarem do campeonato brasileiro da modalidade. No entanto, eles buscam ajuda financeira para isso. O evento será realizado na cidade de Bombinhas, em Santa Catarina, sul do país.

Os dois fazem parte da escola de artes marciais Shaolin Combat, de Iúna, e também são atletas da seleção capixaba. Além dos dois, a escola conta com outros atletas que já conquistaram muitos títulos importantes, como campeonatos estaduais, interestaduais e brasileiros. “Mas, infelizmente, devido ao alto custo da viagem, só vamos em dois, este ano”, ressalta o mestre Adson Silva. “Por isso, estamos buscando recursos para nos ajudar a trazer mais medalhas”, completa.

Para conseguir os recursos, eles estão vendendo uma rifa. O valor de cada número é de apenas R$ 3,00. Serão sorteados um Pix de R$ 200,00 e um vale compras de R$ 100,00 em uma drogaria da cidade.

Seleção Brasileira de Kung Fu Wushu

Adson silva conta com uma convocação para a Seleção Brasileira de Kung Fu Wushu. Ele tem três títulos estaduais e é o atual campeão brasileiro da sua categoria, 65kg. Título que conquistou no campeonato realizado em Goiânia (GO), ano passado.

Anthony Sartori, Adson silva e Nathã Torezani, no brasileiro do ano passado (Foto Divulgação).

Já Nathã Torezani, também, é atleta da Seleção Capixaba. Conta com vários títulos, sendo o atual campeão estadual nas modalidades Sanda e Shuai Jiao, na categoria 70kg. Este será seu segundo campeonato brasileiro consecutivo.

No estadual deste ano, a escola de artes marciais Shaolin Combat conseguiu levar seis atletas. Eles retornaram, para Iúna, com cinco medalhas de ouro, uma de prata e duas medalhas de bronze. “E no ano passado, foram quatro ouros, com quatro atletas participando, e no brasileiro, duas medalhas de ouro e uma prata, com três atletas participando”, destaca.

Adson Silva ressalta a importância de poder representar não apenas o município de Iúna, mas também o Estado do Espírito Santo. “Para nós, é uma conquista muito grande”, afirma o mestre que, este ano, também vai participar do campeonato internacional de Wushu Shuai Jiao. “Vou ter a oportunidade de representar não apenas Iúna e o Estado, mas também o Brasil”, enfatiza.