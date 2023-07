Atriz da Globo que sofreu grave acidente gravava filme em Brasília

A equipe da atriz da Globo e cantora ex-The Voice Ludmillah Anjos emitiu comunicado após o acidente de carro sofrido pela artista, em Brasília, na noite de domingo (16).

Segundo a nota, Ludmillah gravava a cena de um filme no momento em que o veículo, uma BMW 320i, bateu em um poste de iluminação. Além dela, outras quatro pessoas ficaram presas às ferragens.

A atriz segue em recuperação com acompanhamento médico. “Graças a Deus, aparentemente, não passou de um grande susto. Ela está em Brasília ainda, em observação e se recuperando com acompanhamento médico, e nós esperamos que logo logo esteja de volta fazendo o que mais ama e sendo feliz junto de todos nós. Agradecemos por todo carinho e pedimos para que continuem orando pela rápida recuperação da nossa mainha”, diz o comunicado.

Todos os cinco ocupantes do veículo foram levados ao hospital, orientados e conscientes. Ninguém se feriu gravemente ou corria risco de morte na hora do atendimento, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Ludmillah chegou a gravar um vídeo dentro do carro pouco antes do acidente, sorrindo, brincando com os companheiros e cantando.

Ludmillah participa da série Encantado’s, produzida pela GloboPlay, interpretando a rainha de bateria Crystal. No The Voice, ganhou fama após participar da primeira edição do programa, em 2013.