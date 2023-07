Bazar da Apae terá mais de 100 peças a partir de R$ 2 na Serra

Sapatos, roupas e tecidos para costura. Estes são alguns itens que estarão disponíveis no bazar da Apae da Serra, que acontece entre os dias 31/7 e 2/8, na quadra da instituição, de 8h às 17h.

Os itens que fazem parte do bazar são frutos de doações de pessoas e empresas. São mais de cem peças que serão vendidas com preços entre R$ 2 e R$ 50.

Toda a renda obtida será destinada para as obras de ampliação da clínica da Apae da Serra, que terá sua capacidade de atendimento ampliada, o que permite que a instituição ofereça mais atendimentos às pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Apae da Serra é referência no atendimento de pessoas com autismo na Serra

A Apae da Serra é uma organização social que tem a promoção da qualidade de vida da pessoa com deficiência e suas famílias como objetivo principal. Através de profissionais altamente capacitados, a instituição atende 1024 usuários e suas famílias.

Hoje, a Apae da Serra conta com 82 profissionais distribuídos na clínica, escola, área social e administrativo. Em 2022 foram mais de 87 mil atendimentos distribuídos entre clínica, assistência social e educação visando a habilitação e reabilitação dos usuários.

Na área da saúde, a Apae da Serra oferece atendimento de Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicologia, Terapeuta Ocupacional, Neuropediatra, Psiquiatra e Odontologia. A instituição também proporciona atendimento na área da Assistência Social, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Centro de Convivência para os usuários.

A Apae da Serra também oferece projetos que estimulam o desenvolvimento dos usuários, como o Abram as Cortinas, em parceria com o Cartório Etelvina, e Arte e Dança, em parceria com a ArcelorMittal. A Apae da Serra também tem parceria com a Prefeitura da Serra e com a Secretaria de Estado da Educação, e é contemplada com o Pronas (Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência).

Serviço – Bazar da Apae

De 31 de julho a 2 de agosto

Das 8h às 16h

Na quadra da Apae da Serra

Rua Afonso Arinos de Mello e Franco, 133, Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES.

Serão vendidos itens de R$ 2 a R$ 50