Bebê de 2 meses morre após se engasgar com leite materno em Castelo

Uma bebê de dois meses morreu após se engasgar com leite materno, no município de Castelo, nesta quarta-feira (26).

A família, que é moradora da localidade Pantanal, no interior da cidade, levou a criança até a sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pediu ajuda aos socorristas que estavam no local.

De acordo com o Samu, a equipe iniciou o protocolo de desobstrução das vias áreas da bebê, enquanto outra equipe avisou à equipe médica do Hospital Municipal de Castelo que estavam à caminho.

Quando chegaram à unidade de saúde, os profissionais já estavam preparados para receber a criança. Eles iniciaram as manobras para fazer com que a menina voltasse a respirar, mas, infelizmente, a bebê não resistiu.