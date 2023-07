BRK: óculos virtual para mostrar funcionamento ETA e ETE

Com o diferencial de disseminar nas escolas informação sobre o saneamento básico por meio da Realidade Virtual, a BRK visitará cinco escolas, até novembro, em uma iniciativa que integra a programação da “Caravana Biguá nas Escolas”, do Prêmio Biguá de Sustentabilidade. Nesta quarta-feira, 26 de julho, a caravana desembarca na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Quintiliano de Azevedo, no bairro Santo Antônio, beneficiando cerca de 50 alunos.

Para que a experiência seja a mais real possível, a atividade é desenvolvida com os óculos de realidade virtual do Programa Portas Abertas 360°, detalhando todo o ciclo da água (da captação até chegar à torneira) e os processos de coleta, tratamento e descarte do esgoto em condições adequadas.

Além do Programa Portas Abertas 360°, os estudantes participam de uma palestra sobre mudanças climáticas, promovida pela TV Gazeta, e outra sobre educação financeira, realizada pelo Sicoob. A primeira escola a receber a caravana foi a Liceu Muniz Freire, em maio.

Para a diretora da instituição, Mônica Borges de Melo, receber a Caravana Biguá foi um privilégio. “Dialogar com os nossos jovens sobre questões ambientais partindo das experiências vividas pelo professor e pesquisador Henrique Lobo, aguçou as possibilidades e contribuiu com o projeto de vida dos nossos estudantes. Além disso, instigou alguns a proporem soluções sustentáveis na escola e ou na comunidade onde estão inseridos”, afirmou.

Já a atividade do Programa Portas Abertas 360°, segundo a diretora, teve total envolvimento dos alunos. “Experiências tecnológicas sempre têm receptividade por parte dos estudantes. É algo que causa curiosidade e ainda provoca o espírito investigativo”, opinou Mônica.

A coordenadora de Comunicação e Responsabilidade Socioambiental da BRK em Cachoeiro de Itapemirim, Rosa Malena Gomes Carvalho, explica que a Caravana Biguá nas Escolas é uma novidade do prêmio este ano, com a proposta de contribuir com a conscientização ambiental dos mais jovens. “Com a nossa participação temos a oportunidade de apresentar como funcionam os serviços de água e esgoto prestados pela concessionária com o apoio da tecnologia, de maneira didática e simulando todas as etapas do trabalho”, ressalta Rosa Malena.

Prêmio

O Prêmio Biguá de Sustentabilidade é uma realização da TV Gazeta Sul, e neste ano, comemora a sua 12ª edição, com o tema “Persistir em um futuro verde é preciso”. A BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto de Cachoeiro de Itapemirim, é parceira do projeto, desenvolvido com o objetivo de promover a conscientização ambiental e incentivar atitudes sustentáveis e de preservação.

Esta edição é marcada por quatro etapas: Evento de Lançamento, realizado no final de maio; Caravana Biguá nas Escolas; Programa Especial na televisão e Evento de Premiação. Neste ano, podem se inscrever para concorrer ao prêmio ações e iniciativas em seis categorias: Escolas de Ensino Fundamental ao Médio, Ensino Superior, Sociedade Civil, Produtor Rural, Empresas e Poder Público. As inscrições estão abertas e vão até 31 de julho.