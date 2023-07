Cachoeiro: bairro Paraíso abrigará nova unidade de saúde da cidade

Cachoeiro de Itapemirim contará com mais uma unidade de saúde. O projeto do novo equipamento, que será construído no bairro Paraíso, foi discutido, nesta sexta-feira (20), na Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), em Vitória.

“Das cinco unidades que o Governo do Estado irá construir em Cachoeiro, uma delas será no bairro Paraíso. Nós conseguimos, junto ao secretário do Estado, Miguel Duarte, nossa alteração do projeto e a construção dessa unidade de saúde, que vai ser anexo a Escola Valdy Freitas”, anunciou o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB).

Ainda não há uma data específica para a assinatura da ordem de serviço, mas conforme explica o chefe do Poder Executivo municipal, a expectativa é de que as obras não devem demorar a chegar.

“Sinal positivo dado aqui pela SESA e, se Deus quiser, em breve, vamos estar assinando a ordem de serviço para a construção dessa grande unidade de saúde que vai beneficiar não só o bairro Paraíso, mas toda aquela região dali do bairro Paraíso e do Alto Amarelo”, afirmou o prefeito.

Mais comodidade

Além de Victor Coelho, também estiveram presentes na visita a Sesa os secretários de Saúde, Alex Wingler; de Obras, Rodrigo Bolelli, e o vereador e vice-presidente da Câmara de Cachoeiro, Vandinho da Padaria (PSDB).

“A comunidade já está em festa porque foi uma grande conquista, muito esperada. E quem ganha com isso é a cidade de Cachoeiro de Itapemirim”, destaca o vereador.

Vandinho ainda ressalta que a construção da unidade, não só contribuirá para melhorar o sistema de saúde do município, mas também dará mais conforto e comodidade para os moradores da região.

“Foi muito importante essa agenda de hoje lá em Vitória. Saímos de lá com essa grande notícia, dessa nova unidade de saúde no bairro Paraíso, que vai contemplar não só o bairro Paraíso, mas também os bairros Amarelo, São Geraldo, Nossa Senhora da Glória e uma parte do Alto Amarelo”, explicou o vereador.