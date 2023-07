Cachoeiro Stone Fair reúne jornalistas e apresenta novidades da edição 2023

A imprensa de Cachoeiro de Itapemirim recebeu, em primeira mão, uma prévia da Cachoeiro Stone Fair, durante um almoço realizado na cidade, nesta quinta-feira (20). Eles puderam conhecer todas as novidades da edição 2023, que terá mais de 200 expositores.

A CEO da Milanez & Milaneze, Flavia Milaneze, abriu o encontro e passou a palavra para o presidente do Sindirochas, Ed Martins e do Centrorochas, Tales Machado, que falaram da importância do evento para o fortalecimento do setor. Eutemar Antônio Venturim, diretor do Rochativa, também apresentou as principais ações da entidade.

Segundo os dados apresentados, 60% dos expositores são do setor de máquinas e equipamentos, 40% de rochas e 30% estão participando pela primeira vez da feira. A expectativa é de que mais de 20 mil pessoas passem pelo Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa. O evento terá uma área de 30 mil m2, sendo 10 mil m2 de espaço coberto e também uma área de exposição dos blocos de rochas ornamentais.

Os expositores são de 10 estados: Ceará, Sergipe, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Este ano a feira terá, ainda, representantes de quatro países, entre os expositores, representantes de quatro países: Turquia, China, Espanha e Itália.

A parceria com o Sebrae também foi apresentada durante a coletiva. Por meio do incentivo da entidade, a Cachoeiro Stone Fair disponibiliza áreas para que micro e pequenas empresas possam participar da feira. O propósito dessa ação é de inspirar e promover parcerias estratégicas entre as empresas expositoras e os mais diversos agentes do setor.

Uma dessas áreas é o Ilhatech, um espaço inovador e dinâmico que reunirá mentes criativas e visionárias e que têm o objetivo de promover a melhoria contínua e impulsionar o futuro da indústria. Serão 20 empresas neste espaço, 12 na área interna e oito no Ilhatech.

Como o propósito do evento é conectar e impulsionar o setor de rochas, a Cachoeiro Stone Fair preparou uma programação de conteúdo especial na Arena Sesi Senai Stone Summit com temas de grande interesse para o público participante. No Encontro de Marmoristas, além dos grandes nomes do setor, a feira trará a expertise do Leandro de Freitas, da Borracharia do Leandro.

Mais uma vez a Cachoeiro Stone Fair terá toda a energia elétrica consumida na proveniente de fonte limpa, 100% renovável, que não agride o meio ambiente. A certificação será pela Distribuidora Digital Matrix Energia por meio dos I-REC’S (INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY CERTIFICATES).

A Cachoeiro Stone Fair é uma ação em conjunto com o Sindirochas e Centrorochas , entidades promotoras e apoiadoras da feira e faz parte de uma série de ações de ESG desenvolvidas pela Milanez & Milaneze, empresa organizadora da Cachoeiro Stone Fair.

A Cachoeiro Stone Fair é uma realização da Milanez & Milaneze, empresa do Grupo Veronafiere, com promoção do Sindirochas e Cetemag, apoio do Centrorochas, patrocínio do Sicoob, CREA-ES, Banestes, Bandes, Findes, Sesi e Senai.

CACHOEIRO STONE FAIR 2023

Quando: 22 a 25 de agosto, das 14h às 20h (terça a sexta-feira) / Entrada até às 19h.

Onde: Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim

Público-alvo: profissionais do setor, como marmoristas, arquitetos, designers,

engenheiros, empresários, gestores, distribuidores, compradores, entre outros.

Inscrições: no site do evento www.cachoeirostonefair.com.br