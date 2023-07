Cachoeiro vai comemorar Dia do Agricultor com evento em Jacu

A Prefeitura de Cachoeiro vai comemorar o Dia do Agricultor, na próxima sexta-feira (28). Aberta ao público e com uma variada programação, a 1ª Festa do Agricultor será realizada na praça da igreja de Jacu, em Burarama, a partir das 15h.

A abertura será com missa em agradecimento à colheita do café. Em seguida, a gestão municipal e organizações de produtores rurais selecionadas em editais de apoio à agricultura familiar vão assinar acordo de cooperação para utilização de um caminhão-baú cedido pelo município e termo de colaboração para o repasse de R$ 70 mil para implantação de empreendimento rural coletivo.

Outra atração do evento será a 1ª Mostra de Café, em que produtos de 20 cafeicultores do município serão avaliados por técnicos da Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do Estado do Espírito (Cafesul), convidados pela Secretaria Municipal de Agricultura (Semag). Os participantes receberão certificado e haverá, entre eles, o sorteio de um equipamento usado na cafeicultura.

A programação terá um momento de capacitação, com palestra sobre “Planejamento e Gestão Rural” e roda de conversa com o empresário do ramo de cafés especiais Sebastião Giori.

Estudantes da Escola Família Agrícola de Cachoeiro, instituição mantida com apoio da Semag, também participarão do evento, com uma apresentação cultural voltada à data comemorativa.

A agroindústria do município marcará presença no evento, representada por produtores de pães, salgados, doces e outros produtos, que estarão à venda no local. A programação será encerrada com música ao vivo com Giovanni Alves (Trio Forró Potável).

“Com esse evento, nosso objetivo é aproximar os agricultores do município e, ao mesmo tempo, agradecer pela dedicação, cuidado e trabalho. Esse setor é de extrema importância para Cachoeiro e é preciso valorizá-lo cada vez mais”, expressa o secretário municipal de Agricultura, Elio Carlos Silva de Miranda.