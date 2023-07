‘Chá de filhotes’ para cachorro? Influencer inova com evento para Golden

Uma influenciadora digital viralizou na internet após compartilhar com os seus seguidores o preparo de um “chá de filhotes” para a sua cachorra. Ianka Cristini, que é “mãe de 5 pets” como descreve em suas redes sociais, decidiu organizar uma festa para que Maggie, da raça Golden Retriever, receba os itens necessários para cuidar do filhotes que estão chegando.

Entre os presentes estão: tapete higiênico, roupinhas, ração, brinquedos e tudo o que um filhote precisa para começar a desbravar o mundo.

“Me julguem, tá? Mas eu decidi fazer um chá de bebê para a Maggie. É um chá de filhote. Já mandei o convite para a minha família e o pessoal vai levar ração, roupinha, petisco, tapete higiênico, essas coisas assim. Vai ser muito legal”, disse ao revelar o evento.

Maggie está grávida de Jack, também da raça Golden e um dos cachorros de Ianka. Nos stories da sua conta no Instagram, a influenciadora compartilhou como está sendo os preparativos para o chá e comentou que ainda está na busca pela decoração personalizada que remeta à raça dos animais.

“Eu aqui organizando o chá de filhotes da Maggie. Estou pesquisando decorações, mas eu acho que ninguém nunca fez”, comentou. “Agora estou na saga de encontrar urso de pelúcia de Golden para colocar na decoração”, ressaltou ao pontuar algumas referências que encontrou na internet.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.