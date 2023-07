Cinema de Griô leva oficinas audiovisuais para comunidades quilombolas

Cinco comunidades do Território Quilombola do Sapê do Norte, localizadas em Conceição da Barra, norte do estado, estão vivenciando um experimento audiovisual com a chegada do Cinema de Griô. A partir dessa iniciativa, os moradores podem captar em imagens e sons os saberes e fazeres guardados no território. Esses registros de personalidades, paisagens, versos, manifestações e histórias, futuramente, serão exibidos em uma sessão de cinema ao ar livre junto com uma mostra de filmes realizados em outras comunidades quilombolas do Espírito Santo.

A primeira etapa do projeto consiste em oficinas de experimentações audiovisuais. A primeira teve início na última quinta-feira (20) e aconteceu até domingo (23), nas Comunidades Quilombolas do Córrego do Alexandre, Santana e Porto Grande.

De quarta-feira (26) até sábado (29), acontece uma segunda oficina, na Comunidade Quilombola Angelim II. Em seguida, entre os dias 1º e 4 de agosto, será a vez da Comunidade Quilombola Linharinho receber as atividades do projeto.

Cada oficina tem duração de quatro dias. Além de receberem noções básicas sobre o audiovisual, a programação inclui uma roda de conversa em torno das histórias e do jeito de ser e de viver do lugar. Na ocasião, os participantes percorrem os espaços a fim de identificar, selecionar e escolher imagens e sons que consideram próprios de seus cotidianos. Todo o material será avaliado pelo grupo, que indicará o caminho da edição dos curta-metragens – com duração de até 15 minutos, cada um.