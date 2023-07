Concurso da Anatel: 50 vagas autorizadas para novo edital

Com autorização liberada, o concurso poderá ser realizado em breve. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (18) pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

O concurso deverá ofertar 50 vagas de nível superior de formação. Os cargos ainda não foram divulgados, mas o que se espera é que as oportunidades sejam distribuídas entre analistas e especialistas em regulação.

A expectativa é de que o edital de abertura do concurso seja publicado até o início de 2024. Isso porque a legislação vigente prevê o prazo máximo de 180 dias entre a autorização do certame e a abertura da seleção.

Fique de olho no site. Por lá, será possível acompanhar o edital quando for postado.

