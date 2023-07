Corpos de turistas que desapareceram em Guarapari são encontrados

Os corpo do segundo turista que desapareceu no último domingo (23), em Guarapari, foi encontrado nesta quarta-feira (26), na Praia de Guaibura. Um tinha sido encontrado na última terça-feira (25) próximo ao local. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Segundo a PC, os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML), de Vitória. Thiago José da Silva de 26 anos, e Anderson Tito de 25 anos, ambos de Minas Gerais, estavam passeando em Guarapari. Eles visitavam o a cidade pela primeira vez.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiro, o local onde os turistas estavam oferece perigo se a maré estiver cheia. Ainda, segundo os Bombeiros, os homens estavam em cima de uma pedra, quando um deles acabou escorregando e caindo no mar. Na tentativa de ajudar, o outro homem pulou na água e desapareceu também.