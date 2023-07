Cabos de telefonia e internet causaram curtos e fogo em postes

Nos últimos 20 dias deste mês de julho, uma fiação e três postes pegaram fogo em ruas de Guaçuí. Diante disso, a reportagem do Portal Aqui Notícias procurou a EDP, para obter informações sobre o que estaria causando os incêndios. Em resposta, a empresa informou que sua equipe técnica constatou que tudo começou com curtos circuitos iniciados em cabos de telefonia e fibra óptica.

Isso foi constatado no incêndio que aconteceu, nesta quinta-feira (20), em três postes localizados na Rua Emiliana Emery, no centro da cidade. Além disso, no dia 10, a EDP informa que, ao atender uma ocorrência na Rua Atílio Vivácqua, também em Guaçuí, foi identificado que “cabos de internet estavam em contato com a rede elétrica, causando o curto-circuito”.

Diante disso, a EDP afirma que vai notificar, “novamente”, as empresas responsáveis por esses cabos de telefonia e fibra óptica, “para realizarem as devidas adequações o quanto antes”. Ressaltando que esses cabeamentos pertencem às empresas de telecomunicação. Logo, devem responder pela operação e manutenção dos seus equipamentos.

EDP retirou cabos de telefonia e internet

No entanto, nesse caso, a EDP coloca que, mesmo não sendo de sua responsabilidade, sua equipe retirou os cabos de telecomunicação que podiam oferecer algum risco. O compartilhamento dos postes de energia elétrica pelas empresas de telecomunicações e internet é disciplinado por uma resolução conjunta da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O objetivo é a redução dos custos para os usuários que utilizam os serviços.

A concessionária esclarece, ainda, que o compartilhamento dos postes é uma pauta nacional. Inclusive, faz parte de uma consulta pública, aberta pela Aneel e Anatel. O tema está em discussão entre os dois órgãos reguladores, para aprimorar a ocupação dos postes pelas empresas de telecomunicações e internet em todo País.

Empresas notificadas

Além disso, a distribuidora notifica sistematicamente as empresas de telecomunicação e internet. O objetivo é melhorar e regularizar as condições da rede de telefonia compartilhada nos postes. Assim como, para a retirada de cabos rompidos que também são removidos pela EDP, quando oferecem risco a segurança à população. E outro fato importante é o aumento de furtos de cabos de telecomunicação e internet que deixam pontas e cabos soltos.

Contudo, essas intervenções devem ser feitas pelas empresas proprietárias dos cabos. De acordo com a EDP, isso visa evitar o risco de interrupção na prestação dos serviços essenciais para a sociedade em geral, principalmente, hospitais, escolas, segurança pública e órgãos públicos.

A concessionária também informa que realiza a manutenção de seus postes e equipamentos observando todos os procedimentos de segurança. E no caso de obras que envolvem retirada ou remanejamento de postes, a companhia notifica as empresas de telecomunicações e internet que compartilham a rede, para que haja a adequação de fiações e cabos.