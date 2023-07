Desaparecimento de idoso em Divino de São Lourenço intriga a polícia

O desaparecimento do aposentado Natalino Sourodoni, de 77 anos, em Divino de São Lourenço, é um mistério e tem intrigado a Polícia Civil. O idoso saiu de casa na madrugada do último dia 17 de julho, por volta das 2h38, e nunca mais foi visto.

De acordo com a Polícia Civil de Guaçuí, responsável pelas investigações, familiares da vítima contaram que ele mora com a companheira na região central de Divino de São Lourenço. Na segunda (17) pela manhã, a companheira acordou e percebeu que Natalino não estava em casa.

Como ele tem o costume de levantar cedo para caminhar, ela não achou estranho o sumiço. Por volta de 12h, ela começou a notar que algo estava errado e ligou para os filhos do idoso para comunicar que ele tinha desaparecido. Eles procuraram a polícia no dia seguinte para registrar o caso.

A Polícia Civil conseguiu localizar imagens de câmeras de estabelecimentos comerciais do município, que flagraram o idoso caminhando pelas ruas com um pedaço de madeira na mão. Na imagem é possível visualizar o momento, por volta de 2h49, em que ele acessa uma rua, que leva até a estrada da localidade de ‘Pavão’. Depois disso, não foi mais visto.

Ele saiu da residência apenas com a roupa do corpo e deixou o aparelho celular em casa. Durante três dias foram realizadas buscas com a ajuda do Corpo de Bombeiros, cães farejadores e a Polícia Militar Ambiental, mas o aposentado não foi localizado.

A Polícia Civil segue investigando o caso e pede ajuda da população para localizar Natalino. As informações podem ser passadas ao telefone 181 e a pessoa não precisa se identificar.