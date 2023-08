Diego Godín anuncia aposentadoria e recebe homenagens de ex-clubes

O zagueiro Diego Godín é mais um veterano a anunciar a aposentadoria. Em vídeo, o uruguaio anunciou nesta segunda-feira seu adeus aos gramados aos 37 anos. Com quase dez anos dedicados ao Atlético de Madrid, da Espanha, e com passagem pelo Atlético-MG, ele estava no Velez Sarsfield e disputou seu último jogo no domingo, na rodada final do Campeonato Argentino.

“Obrigado, futebol. Hoje termina uma etapa da minha vida, uma etapa que foi a minha vida. Hoje é hora de dizer adeus como jogador profissional”, disse o jogador, ex-capitão da seleção uruguaia. “Meu maior prêmio em todos esses anos foi receber o respeito e o carinho de todas as pessoas com as quais cruzei em meu caminho.”

O emotivo vídeo traz imagens da carreira do jogador, que surgiu nas categorias de base do Cerro. Seu ápice foi no Atlético de Madrid. “me sinto orgulhoso porque sempre deu o meu melhor dentro e fora do campo. Nunca deixei faltar esforço e sacrifício por meus objetivos. Me entreguei de corpo e alma em toadas as equipes que estive e na seleção”, enfatizou. “E não há orgulho maior que defender o seu país.”

O jogador afirmou que o futebol o deu mais que previa, agradeceu os clubes pelos quais passou, à família, e pelas pessoas que sempre procuraram ensiná-lo algo a mais. Seus ex-clubes fizeram questão de homenageá-lo nesta despedida.

“Diego Roberto Godín Leal anunciou o fim da carreira futebolística aos 37 anos. O zagueiro uruguaio fez parte do nosso clube entre 2010 e 2019, período em que disputou 389 partidas oficiais, segundo estrangeiro que mais vestiu nossa camisa, marcou 27 gols e conquistou oito títulos. Desde o dia da estreia oficial, jogo em que já conquistou o primeiro troféu como jogador do Atlético: a Supertaça Europeia de 2010.

‘El Faraó’ sempre se mostrou um defesa muito seguro e difícil de ultrapassar, extremamente poderoso no jogo aéreo”, afirmou o Atlético. “Não é à toa que ficará para sempre lembrado a cabeçada que em 2014 nos deu o título de Camp Nou, embora o legado do zagueiro charrúa vá muito além.”

O Atlético-MG também prestou homenagem. “Com passagem pelo Atlético e grandes clubes do futebol europeu, Diego Godín anunciou sua aposentadoria! O atleta, capitão da seleção uruguaia, ficou marcado por sua liderança e entrega por onde passou! Desejamos sucesso em sua nova etapa, Diego Godín”.

