Direito a banho terapêutico: como são cuidados os bebês que ficam em Utin

Humanização, aconchego, carinho e relaxamento. É desta forma que bebês que ficam internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) do Hospital Materno-Infantil da Unimed Sul Capixaba são acolhidos. Somados ao tratamento médico, as equipes apostam em rotinas terapêuticas que trazem resultados para o bem-estar dos pequenos.

Um dos diferenciais é a implementação da Ofuroterapia, um banho com efeitos terapêuticos que proporciona calma e relaxamento aos bebês. Esse método, baseado em práticas tradicionais japonesas, tem se mostrado eficaz na estabilização e recuperação dos recém-nascidos, proporcionando um ambiente propício para o desenvolvimento saudável.

Outro cuidado especial é a “Hora do soninho”. Nesse momento, as luzes da Utin são apagadas, e o ambiente é iluminado apenas por uma luz azul suave. Essa luz especial cria uma atmosfera semelhante à intrauterina, contribuindo para a percepção neurossensorial do bebê e auxiliando na sua estabilização e desenvolvimento.

“Valorizamos não apenas os aspectos técnicos do tratamento, mas também a humanização e o acolhimento aos pacientes. Além dos benefícios para os bebês, esta humanização proporciona uma experiência mais agradável, construindo relações de confiança com os pais e familiares dos recém-nascidos”, conta a pediatra, especialista em Neonatologia e em Terapia Intensiva Pediátrica da Unimed Sul Capixaba, Maura Moulin Rodrigues.

Dra. Moura

A pedagoga Valéria Barbosa de Melo teve gêmeos que precisaram dos cuidados da Utin por 40 dias ao nascerem, com 32 semanas: “Graças a Deus temos a possibilidade de ter um bom plano de saúde, o que fez toda a diferença nesse momento tão importante de nossas vidas. Vir para casa todos os dias e deixá-los lá não era fácil, mas o que me confortava era saber de que tinha uma equipe capacitada cuidando deles. Acompanhar a rotina da equipe aprendi muitas coisas que hoje coloco em prática em casa. Minha família será sempre grata a toda a equipe da Utin que cuidou dos meus filhos com amor, carinho e sabedoria”, conta.

O Hospital Materno-Infantil conta com uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, incluindo enfermeiros obstetras, obstetras, fonoaudiólogos, assistentes sociais e psicólogos. As berçaristas são treinadas no Método Canguru, uma abordagem que estimula o contato pele a pele entre mãe e bebê, promovendo o desenvolvimento emocional e físico da criança.

Além disso, a modernização da unidade está em curso. O centro obstétrico foi completamente integrado, com duas salas de parto normal humanizado, oferecendo às mães um ambiente acolhedor e respeitoso. O Centro Cirúrgico também foi renovado, garantindo instalações modernas e seguras para intervenções cirúrgicas.

Uma das novidades é o Espaço Família, que permite que os familiares acompanhem o parto por meio de um visor. As obras de ampliação do hospital incluem novas enfermarias, oferecendo ainda mais conforto para as mães e crianças.

A UTI Neonatal e Pediátrica, já em funcionamento, foi modernizada e as obras incluem também alas de internação nos 2º e 3º andares e um novo Pronto Atendimento Infantil e Adulto.