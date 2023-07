Distrito de Burarama terá noite de samba nesta sexta-feira (21)

Na próxima sexta-feira (21), os moradores do distrito de Burarama, em Cachoeiro, terão uma boa opção de entretenimento cultural. Em mais uma edição do projeto Sextou na Praça, Jair Lobato convida o Trio Nó na Madeira para uma apresentação cheia de música boa.

A partir das 20h, na praça principal da localidade, serão duas horas de show gratuito, com interpretação de clássicos de grandes nomes do samba e de sucessos de artistas consagrados do pagode.

Quem gosta de Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Mumuzinho, Tiaguinho e grupo Revelação não pode perder.

Realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o Sextou na Praça tem como missões facilitar o acesso à cultura e oferecer aos artistas do município maior visibilidade e oportunidade de trabalho. As apresentações são realizadas quinzenalmente.