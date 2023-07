Divulgada programação da Festa e Exposição de Muniz Freire

A Prefeitura de Muniz Freire divulgou a programação completa da 132ª Festa de Emancipação Política e 38ª Exposição Agropecuária de Muniz Freire. O evento começa neste domingo (23) e segue até o outro domingo (30), no Parque de Exposições Dyrcêo Santos. A programação começará com uma missa em ação de graças e seguirá com torneio, culto religioso, concurso leiteiro e muitos shows.

A festa é uma realização da Prefeitura de Muniz Freire, por meio das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Agropecuário e de Desporto, Cultura e Turismo. Além de contar com o apoio do Governo do Estado do Espírito Santo e do Incaper.

A programação da Festa e Exposição de Muniz Freire será aberta com a Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz de Muniz Freire, neste domingo, às 19 horas. No dia seguinte (24), começará o Torneio da Amizade de Futsal que seguirá até o dia 26. Os jogos acontecerão sempre às 19 horas, no Ginásio de Esportes Paulo Roberto Pastore. E entre esses dias, mais precisamente no dia 25, será realizado o Culto de Glorificação, na Igreja Cristã Maranata, da sede do município, às 19h30.

A partir do dia 26, começarão as atividades do Concurso Leiteiro, com ordenhas até o próximo sábado (29). Além de entrega de títulos na Câmara Municipal, rodeio, sorteio beneficente da Apae, AACAM e Santa Casa, Rock da Tarde e shows, com apresentação de DJ nos intervalos. Confira a programação da festa completa abaixo.

Programação da Festa e Exposição de Muniz Freire

23/7 – Domingo

19h – Santa Missa em Ação de Graças – Igreja Matriz – Sede

24 a 26/7 – Segunda a Quarta-feira

19h – Torneio da Amizade de Futsal – Ginásio de Esportes Paulo Robert Pastore

25/ 7 – Terça-feira

19h30 – Culto de Glorificação – Igreja Cristã Maranata – Sede

26/7 – Quarta-feira

12h – Chegada dos animais – Concurso Leiteiro

19h – Esgota dos animais

19h – Entrega de títulos de Cidadão Honorário Muniz-Freirense e Cidadão Muniz-Freirense Ausente – Câmara Municipal de Muniz Freire

27/7 – Quinta-feira

7h – 1ª ordenha

19h – 2ª ordenha

20h – Abertura oficial

22h – Show com Pablo Muniz e Mateus

00h – Show com Flávio Cowboy e Carol Brito

28/7 – Sexta-feira

7h – 3ª ordenha

19h – 4ª ordenha

20h – Rodeio

22h – Show com Michele Freire

00h – Show com Rota 28

29/7 – Sábado

7h – 5ª ordenha

13h30 – Rock da Tarde – Rua Hercílio José Areias (Próximo ao Sicoob)

19h – Última ordenha

20h – Rodeio

21h – Entrega das premiações do Concurso Leiteiro

22h – Show com Lauana Prado

1h – Show com Raione

30/7 – Domingo

13h – Show com Legião Sertaneja

15h – Sorteio Beneficente Apae, AACAM e Santa Casa

17h – Show com Danilo e Cristiano

19h – Rodeio

21h – Show com Comparsas do Forró

*Apresentação de DJ nos intervalos