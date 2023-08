Dudu se recupera de dores e pode ser surpresa do Palmeiras em Minas

O atacante Dudu desfalcou o Palmeiras nos últimos três jogos por causa de dores na panturrilha da perna esquerda. Mas pode ser a novidade do time na ida das oitavas de final da Copa Libertadores, quarta-feira, contra o Atlético-MG, no Mineirão. O camisa 7 trabalhou normalmente nesta segunda-feira (31).

Dudu deu mais uma passo na transição física e esteve presente em toda a atividade realizada na Academia de Futebol ao lado dos jogadores reservas pela manhã – os titulares fizeram trabalho regenerativo.

Apesar de não acusar mais o problema na panturrilha esquerda, a escalação de Dudu depende do técnico Abel Ferreira, que vem despistando sobre seu jogador nas coletivas após as partidas do Brasileirão. A notícia era que tinha condições de visitar o América-MG, mas acabou preservado para a decisão da Libertadores.

A definição sai nesta terça-feira (1), quando Abel Ferreira deve fechar o time para o jogo no Mineirão. Quem certamente estará lá é o zagueiro Murilo, autor do gol que abriu caminho para a goleada sobre o América, no independência. E o defensor não esconde que o foco é total no Atlético, em terceiro encontro seguido em mata-matas da Libertadores.

“É um adversário muito forte. Tivemos duelos importantes nos últimos anos e cada vez mais há uma rivalidade. Estamos concentrados, tranquilos, esperando fazer um grande jogo na quarta-feira”, disse o zagueiro. “Eles vêm em uma sequência negativa de resultados, mas nos preocupamos em fazer o nosso, um grande trabalho para, com fé em Deus, fazer um grande jogo”, afirmou Murilo, sem querer comentar sobre os nove jogos sem vitória do Atlético.

Abel comandou um trabalho técnico de 10 contra 10 nesta segunda-feira e contou com a auxílio de alguns jovens da base. Ainda aprimorou jogadas ofensivas e finalizações para buscar um resultado positivo em Belo Horizonte.

Murilo, de volta após passar um tempo ausente por lesão, celebrou o retorno em alto nível. “Estou muito feliz pelo meu retorno, trabalhei bastante para isso. Estou contente com as vitórias, com meu gol, e agora é dar continuidade ao trabalho. Com fé em Deus, vai dar tudo certo nos próximos jogos”, enfatizou. “O ambiente está muito bom, estamos com confiança, tranquilos e felizes. Todos se cobram, brincam, e quando precisa ser sério estamos bem comprometidos. Isso tem feito a diferença. Nos próximos jogos, é continuar na mesma pegada.”

Estadao Conteudo